Acusa fraude con Programa Emergente de Oferta Educativa de SEV

El ciudadano Armando Godoy Reyes expresó su molestia por lo que consideró un fraude del Programa Emergente de Oferta Educativa (PEOE), pues aunque siguió los trámites y le dieron un folio, en la institución elegida le dijeron que no contaban con espacios.



Explicó que de acuerdo con la información con que se promovió este programa del Gobierno del Estado, la intención era ofertar lugares disponibles en instituciones educativas estatales, federales y particulares para que los jóvenes de nivel medio o superior pudieran inscribirse.



Señaló que al revisar la plataforma, aparecían lugares disponibles en la Universidad Tecnológica del Centro de Veracruz (UTCV), el Tecnológico de Zongolica, la Politécnica de Huatusco y el Tecnológico de Orizaba.



Agregó que entró a la plataforma PEOE en la página señalada www.semsys.sev.gob.mx/PEOE/PE.html para buscar un lugar en el Instituto Tecnológico de Orizaba y la plataforma le asignó el folio PEOE-ITO-2020-75 y obtuvo una ficha para imprimir con los datos correspondientes y la instrucción de esperar 5 días para la respuesta de la institución y enviar la información requerida.



Sin embargo, dijo, al ver que no llegaba la respuesta en la fecha señalada, acudió personalmente al Tecnológico de Orizaba y ahí se entrevistó con el subdirector, quien le explicó que en la institución no tenían lugares disponibles y del programa nunca los consultaron para verificar esa situación.



Por lo anterior, el padre de familia manifestó su inconformidad por lo que consideró un fraude de ese programa estatal.