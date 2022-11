Acusa lectora que prestamistas amenazan y agreden dentro de la SEV, en Xalapa

Buenas tardes:Agradezco enormemente el apoyo que brindan a la ciudadanía para publicar sus notas, quejas, etcétera.El motivo de mi denuncia es exponer al área de servicios generales de la SEV, en concreto el área de vigilancia, pues vivo con la zozobra debido a que me han amenazado dentro de la Secretaría.Resulta que por un asunto personal, dos personas entraron como si nada a las instalaciones de la Secretaría, para amenazarme y amedrentarme. Ya existe una denuncia en la Fiscalía y está en proceso, pero dentro de la misma SEV estas personas tienen toda autorización de entrar y a hacer lo que les plazca.Se trata de prestamistas que amenazan a la gente con mandarlas a golpear, en ocasiones llegan acompañadas con hombres intimidantes que presuntamente “las cuidan y protegen", mientras la vigilancia oficial de la Secretaría hace caso omiso.Yo cuestiono ¿Qué esperan? ¿Que haya algún herido con arma punzo cortante o de bala? ¿O que dentro de la SEV me golpeen? Hago responsable a la misma SEV de lo que me suceda. ya se tomaron cartas en el asunto.Adjunto foto del oficio en el cual solicite apoyoNOTA DE LA REDACCIÓNEl oficio al que hace referenciada la persona que pide atención, está dirigido al licenciado Abel de Jesús Gurtiérrez Sánchez, Director de Servicios Generales, con sello de recibido el 18 de octubre de 2022, mismo en el que hace referencia a la denuncia que presenta ante la Fiscalía. Se publica el dato para que lo chequen las autoridades a quien corresponda atender el asunto.