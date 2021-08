Acusa líder del SITISSSTE represalias por denunciar despidos injustificados

La secretaria general del SITISSSTE en Veracruz, Nora Elsa Gallegos Rodríguez, denunció la rescisión ilegal de su contrato en dicha institución, acusada supuestamente por mentir al afirmar que dos trabajadores del Hospital Regional de Alta Especialidad del ISSSTE, en el Puerto de Veracruz, habían sido despedidos.



Acompañada de los integrantes de la Sección 15 de la referida organización sindical, exhibió los expedientes de demandas ante la Junta de Conciliación y Arbitraje número 45, en los que se refleja el estatus del procedimiento instaurado por los afectados de nombres Armando Román Morales y Claudia Paz Olivari.



“Aquí están las demandas, no es falso lo que dije. Es un despido injustificado, cuando fuimos dijeron: tenemos instrucciones de la administradora de no dejarlos pasar y no dijeron por qué (…) Efectivamente no están laborando; fuimos con notario, quien certificó que no les permitieron el acceso, que no les permitieron ingresar a su lugar de trabajo, ni siquiera a recoger sus objetos personales”, denunció.



Gallegos Rodríguez detalló que los ahora exempleados del nosocomio del ISSSTE en el puerto jarocho laboraban en el Departamento de Materiales y tras sus declaraciones, la semana pasada fue citada por el subdelegado de Prestaciones, Francisco Piñeiro, para comunicarle que se había iniciado un proceso para retirarle su plaza en la institución.



“Cuando entré estaba personal del Jurídico y personal del área de Pensiones, que es a la que yo pertenezco, e intentaron notificarme de un documento que decía ‘Aviso de rescisión laboral’. Las causales que me dan es que mentí, que no es verdad que despidieron a los trabajadores y que no hay discriminación laboral en la Delegación del ISSSTE en Veracruz”, expuso.



Al señalar que con esta acción buscan debilitar al SITISSSTE, ya que las medidas afectan a sus agremiados, la líder sindical acusó que sí existe discriminación porque supuestamente cuando una persona “no le cae (a María Cruz García Ramones, encargada de la Subdelegación de Administración), o no hace lo que ella dice, la mueve de lugar; ha estado haciendo despidos”.



Además, la señaló de tener en Xalapa a personal, incluso de primera línea contra el COVID-19, que debería estar en otras zonas del Estado o en las oficinas centrales en la Ciudad de México. “A quien no le hace caso, a quien no cumpla sus instrucciones, la mueve de lugar, cambia de adscripción y les cambia los horarios”, reiteró.



Detalló que rechazó firmar el aviso de rescisión laboral, por lo que espera que el despido le sea notificado a través de la Junta de Conciliación y Arbitraje o el Tribunal.



“No he procedido (legalmente) de ninguna manera. Yo le solicité (a García Ramones) una mesa de diálogo, que nuestra relación fuera netamente laboral (…) y no me contestó”.



Refirió que desde agosto de 2019, cuando ella asumió el cargo, es que se han presentado estos problemas en contra de su sindicato.



“Mis compañeros han presentado quejas en los diarios locales, en el Internet. Han enviado al Órgano Interno de Control (OIC) del ISSSTE, a oficinas centrales y no pasa nada”, enfatizó.