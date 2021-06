Acusa PODEMOS a MORENA de incurrir en situaciones que violentan proceso electoral

El representante de PODEMOS ante el Consejo General del Organismo Público Local Electoral (OPLE), Alfredo Arroyo López, acusó al Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) de incurrir en “situaciones lamentables” que según él violentan los principios rectores de la función electoral y el respeto que debe existir entre los candidatos y los partidos políticos.



En sesión ordinaria, celebrada la noche de este lunes, comentó que, en el municipio de Actopan, MORENA “pretende crear un clima y enrarecer este proceso electoral utilizando medios que no son para nada legales ni lícitos”.



Ahondó que el ex presidente del Consejo Municipal del OPLE en esa demarcación, Gabriel Grijalva García, supuestamente el pasado 25 de mayo en la comunidad El Jícaro se le vio en compañía de la candidata suplente a dicha alcaldía en una camioneta portando lo que aparenta ser una urna de votación.



Arroyo López acotó que “es totalmente reprobable y preocupante”, lo que sucedió en la madrugada del domingo en el municipio de Tlacotepec de Mejía, donde presuntamente fuerzas militares y de seguridad pública irrumpieron en un evento que tenían simpatizantes de su partido, lo que dejó como saldo dos heridos de gravedad.



Al agradecer públicamente al secretario Ejecutivo del ente comicial, Hugo Enrique Castro Bernabe, por atender las llamadas y procesar las denuncias que PODEMOS formuló sobre estos hechos, adicionó que en Hueyapan de Ocampo, Juan Gómez Martínez, candidato morenista y padre del diputado local Juan Javier Gómez Cazarín, en un evento presuntamente manifestó que estaba recibiendo el apoyo del Congreso veracruzano y del Gobernador Cuitláhuac García Jiménez.



“Una confesión considero yo muy delicada y que contraviene flagrantemente los principios de imparcialidad, de certeza y obviamente de equidad en la contienda electoral, el manifestar que ha recibido el apoyo por parte de la Legislatura del Estado a través del ciudadano diputado y que ha recibido el apoyo del señor Gobernador del Estado de Veracruz”, puntualizó el representante partidista.



Por eso hizo un llamado a la ciudadanía para que no se deje engañar con estas “falsedades” y “mentiras”, criticando a su homólogo de MORENA, David Agustín Jiménez Rojas, quien al inicio de la sesión expresó que ya se empieza a “respirar esperanza en Veracruz”.



Para él, de continuar estas situaciones en el proceso comicial en curso, se respirará “azufre”.