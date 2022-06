Acusa regidor electo suplente de Ixtac violación a sus derechos político-electorales

Como una situación violatoria de sus derechos político-electorales consideró el regidor electo suplente de Ixtaczoquitlán, David Altobelli, el que no se le haya llamado para rendir protesta del cargo por parte de la Junta de Coordinación Política, que encabeza el diputado Juan Javier Gómez Cazarín.



El ciudadano, originario de Cumbre de Tuxpango, indicó que a pesar del tiempo que ha pasado y de que ha metido oficios al Congreso e incluso tramitó un amparo, es hora de que ese órgano no puede resolver para llamar a los dos ediles suplentes de ese municipio.



“Yo creo que esto va a llevar su tiempo pero es a conveniencia del alcalde Nahum (Álvarez Pellico)”, expuso.

Altobelli expresó que él está reconocido por el OPLE como edil suplente pues en su momento la planilla se registró debidamente e ignora por qué no se les convoca.



Luego de que fuera entrevistada al respecto, la diputada local por el distrito de Orizaba, Itzel López, declaróque no se afecta en nada a ese municipio el hecho de que a medio año de las actuales administraciones no se haya convocado a los dos ediles suplentes, señaló que “a leguas se ve que está de parte del alcalde Ixtac, entonces ¿qué podemos esperar de ella?”



Recordó que conforme a la Ley Orgánica, al haber pasado tres sesiones de Cabildo sin que los suplentes se presentaran, se les debió convocar, pero ni al alcalde ni al Congreso les interesa cumplir la ley y es obvio que hay otros intereses de ellos.