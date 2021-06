Acusa Todos por Veracruz “detención arbitraria” de su candidato en Santiago Tuxtla

El representante del Partido Todos por Veracruz ante el Consejo General del Organismo Público Local Electoral (OPLE), Osvaldo Villalobos Mendoza, denunció la “detención arbitraria” de su candidato a la Alcaldía de Santiago Tuxtla, Elías González Villaseca.



Asimismo, y durante la sesión extraordinaria urgente celebrada la tarde de este viernes, entregó un oficio al titular del ente comicial, Alejandro Bonilla Bonilla, en el que pide seguridad para su contendiente a la Presidencia Municipal de Santiago Sochiapa, Elizabeth López Martínez, quien dijo ha recibido amenazas.



“Nos entristece tener que entregar hoy una petición de seguridad, y también exponer en esta mesa, la detención de uno de mis candidatos arbitrariamente. Espero y esto no sea político”, expresó en su intervención.



Villalobos Mendoza aseguró que el instituto político que representa siempre ha actuado con legalidad, “y esperemos que la legalidad se dé en este proceso electoral, así como se ha venido dando en las diferentes etapas y que este tema de detenciones no se convierta en un tema político allá en Santiago Tuxtla”.



Reiteró su petición para que prevalezca la legalidad en la detención de González Villaseca, asegurando que a ninguna persona, incluyendo a sus abogados, les han permitido acercarse a él.



“Nos han mencionado, yo no quiero dejarlo por sentado porque no me consta, pero sí nos han mencionado que fue golpeado, y que ha sido ultrajado. Y en esa parte no creo que sea un piso parejo”, afirmó.



Criticó que con la reforma penal en materia de “ultrajes a la autoridad” ahora un contendiente electoral sea ultrajado por la autoridad, “porque hasta donde sé, no lo confirmo, que como cualquier ciudadano transitaba por la calle, y fue detenido”.



Al darle contestación, el consejero presidente del OPLE dijo que todas las peticiones que le formulan son canalizadas a las autoridades competentes, por lo que la de hoy sería enviada este mismo día para que se le dé atención.



Con relación a la detención del candidato, apuntó que sería un tema que discutirían en reunión privada luego de la plenaria.