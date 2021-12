Acusa violencia política exencargada del Centro de Estudios de Género del Congreso

La exencargada de despacho del Centro de Estudios para la Igualdad de Género y Derechos Humanos del Congreso local, Mónica Mendoza Madrigal, acusó violencia política.Cabe señalar que la exfunconaria, quien fue relevada del cargo por Arhely Cuesta Briones, aseveró padecer distintas violencias institucionales y políticas de la actual LXVI Legislatura.En un mensaje publicado en sus redes sociales, Mendoza Madrigal recordó que llegó al cargo luego del concurso público celebrado a partir de la convocatoria que en su momento emitieron las comisiones unidas para la igualdad de Género y la de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables de la LXV Legislatura estatal, pero ya no fue ratificada.“A partir de mayo de 2019 y hasta el día de hoy me desempeñé al frente de esta instancia desde la cual convoqué a participar en las actividades que ahí llevé a cabo en instituciones públicas y privadas, a organismos internacionales, nacionales y estatales, a representantes de organizaciones civiles y del mundo académico, dando luz y prestigio a este espacio, pese a las múltiples violencias institucionales y políticas con las que trataron de obstaculizar mi labor”.Mendoza Madrigal consideró que en la actual Legislatura no se está haciendo valer el Derecho a disentir.“Son tiempos aciagos para el libre pensamiento, para el ejercicio de posturas críticas y para hacer valer el Derecho a disentir, pero son estos los tiempos perfectos para demostrar estatura, madurez y dignidad, eso es lo que me permite hoy cerrar este ciclo con la cara en alto”, añadió.