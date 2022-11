Acusación contra Notario de Cosamaloapan deberá seguir su curso legal, señalan

El aspirante a la presidencia del Colegio Estatal de Notarios, Daniel Cordero Gálvez, reconoció que el fedatario público 1 de Cosamaloapan sigue siendo parte de este organismo, a pesar de que su esposa lo acusó de ejercer violencia de muchos tipos contra ella, además apuntó que tras lo ocurrido esta agrupación continúa integra.Entrevistado en referencia a ese caso que fue expuesto públicamente y se conoció a nivel nacional, externó:“Es un tema francamente que me parece que instancias correspondientes deben atender. Hay una situación que fue expuesta públicamente, no conocemos a ciencia cierta todo lo que está alrededor de ese detalle que se presentó.“Finalmente la institución del notariado está integra, somos seres humanos, podemos cometer errores, aciertos. Estamos a expensas de lo que se resuelva y de lo que se deba atender. Recordemos que todos somos inocentes hasta que no se demuestre lo contrario y siempre debe de haber, lo que en derecho se conoce, como presunción de inocencia".Asimismo puntualizó que sus declaraciones no significan que este defendiendo a su compañero, solo que hace referencia a parte de los principios jurídicos."Para que alguien deje de pertenecer a un colegio, una institución, hay un proceso, una garantía de audiencia y debe de ser oído y esperar lo determinado por las autoridades judiciales".Agregó que el señalado por su cónyuge, sigue siendo integrante del colegio, pues aun se tiene que observar el proceso juridico, ver las pruebas, los elementos. "Insisto: no es que esté defendiendo ni atacando, pero sí hay que observar todo un proceso para determinar".En otro orden de ideas, recordó que el próximo 3 de diciembre se efectuará la asamblea bienal, para elegir al nuevo Consejo Directivo que va a estar al frente del 2023 al 2024.El notario de Nogales, comentó que hay dos planillas y encabeza una de las dos: "Unión, fortaleza y servicio", conformada por nueve personas.Informó que este fin de semana terminaron la campaña, luego de visitar 21 demarcaciones notariales y casi 280 fedatarios públicos. "Nuestro plan de manera general contempla siete ejes. Uno es la capacitación del notariado; convertir a la institución del colegio en algo dinámico y activo entre algunos otros aspectos".