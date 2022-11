Acusaciones de corrupción deberán comprobarlas legalmente, advierte Ahued

El alcalde de Xalapa, Ricardo Ahued Bardahuil, calificó como “cobarde” e “irresponsable” que el presidente de la Red Evangélica de Veracruz, Guillermo Trujillo Álvarez, acusara que su familia y amigos se estaban viendo supuestamente beneficiados con contratos de las obras que ejecuta su administración en la ciudad.En ese sentido, aseguró que no caerá en chantajes o caprichos para sacar beneficios de su Gobierno, advirtiendo que podría acudir ante las instancias legales para que el líder cristiano demuestre con pruebas sus afirmaciones, ya que reiteró, su familia tiene prohibido inmiscuirse en la política y en el ámbito administrativo municipal.Cabe mencionar que este miércoles, el líder religioso expresó: "Sabemos que se está ayudando a amigos del Director de Obras Públicas (Guillermo Ávila Devezze); por ahí tenemos información que también inclusive, la voy a corroborar, a amigos del hijo del Alcalde está ayudando el Director, ya me están pasando datos".Ante ello, en conferencia de prensa el munícipe comentó que “me parece irresponsable, cobarde, que alguien se tome la palabra para difamar y denostar porque uno no se presta a caprichos, ni a extorsiones, que lo anden a uno chantajeando. Al señor lo conozco desde hace años y lo he atendido con mucho respeto, pero no se vale y está consciente que los dichos se tienen que comprobar y menos involucrarme, parece muy delicado (sus aseveraciones)”.Ahued Bardahuil reiteró que todos los procesos licitatorios están soportados con documentación y auditorías, y se publican en la página de transparencia del Ayuntamiento.“Nosotros no podemos dar a capricho obras, por cuates. Conozco a toda la gente, mucha de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC). Es el padrón más amplio de obra pública en la historia de Xalapa, no se dan privilegios, no tengo nepotismo, ni a mi familia, ni a nadie”, reiteró.El munícipe xalapeño también definió las declaraciones del evangélico como “vulgares”, conminándolo a denunciar si tiene pruebas de estas supuestas irregularidades.“Y se atenga también a los tribunales porque todo mundo también tiene derecho a defender su moral y sus valores. Tengo muchos años en esto y a mí me conocen más que por cargo, ojeroso y narizón, pero no por ratero. Aquí se acabaron los ‘moches’ y los privilegios de estar vendiendo contratos”, precisó.Ante los reporteros, indicó que si él u otras personas que ostentan “pseudoliderazgos” quieren presionar para lograr algún beneficio, se quedarán esperando a obtenerlo.“Lo que dijo ayer lo va a tener que comprobar en un tema administrativo, y también lo va a tener que comprobar legalmente. Tengo 62 años de vivir en Xalapa, y quizás mi familia conoce mucha gente, pero tengo prohibido que se involucre mi familia en mis actividades políticas y administrativas, esa ha sido mi historia”, sostuvo Ricardo Ahued.Además de defender al director de Obras Públicas, Guillermo Ávila Devezze; aseguró que los constructores están “sorprendidos” de que no se les cobre dinero por otorgarle contratos de obras y que por el contrario se les presiona para que entreguen la documentación y estimaciones de los proyectos para pagarles y que los ejecuten con prontitud.