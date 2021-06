Acusan a alcaldesa de Ixhuatlán del Café de hacer proselitismo en veda electoral

La alcaldesa de Ixhuatlán del Café, Viridiana Bretón, fue confrontada por un grupo de ciudadanos de la comunidad Potrerillo, al ser “descubierta” presuntamente haciendo “proselitismo” a favor de la candidata del PAN, Anabel Domínguez Muñoz, con el pretexto de estar analizando la creación de una obra de agua potable.



La alcaldesa se comportó de manera sarcástica, diciendo "ya me voy porque incluso mi vida peligra y esta noche salen las brujas y yo no salgo”, continuó con: “amor y paz, nos vemos en navidad”.



Queriéndose hacer la chistosa, fue corrida de esa comunidad, aunque en principio, los policías y sus secuaces agredieron verbalmente a la gente, pero cuando se vieron superados porque la gente empezó a llegar, se empezaron a retirar y la gente corrió a la Alcaldesa y a su policía, expresaron comuneros de esta localidad de Potrerillo, quienes dijeron tener videos de este suceso.



Los ciudadanos denunciaron está acción al sospechar que la alcaldesa estaba haciendo proselitismo a favor de su candidata, cuando se sabe que está prohibido.



Y sospecharon de la visita de la presidenta municipal al verla trabajar en sábado a escasas horas de que inicien los comicios.



Los ciudadanos, dijeron también que se sorprendieron al no ser convocados de manera pública, aun cuando se supone esto tendría que ser un benéfico para toda la comunidad y meter a consideración la obra.



Pero también comentaron que ya que estaba ahí la munícipe, se aprovechó para reclamarle por las pésimas obras que realiza y anotaron que todo eso está grabado en los videos.



Anotaron que su presencia fue más con la intención de “hacer campaña” a favor de la candidata del PAN, Ana el Domínguez porque se supone que le daría continuidad a las obras en la siguiente administración, a cambio del voto.



Señalaron que fueron momentos de tensión, pues hasta los mismos escoltas de la alcaldesa comenzaron a agredir a la gente, hasta que se empezaron a ver superados en número y notaron eran grabados, así fue como buscaron la salida.



"La alcaldesa se comportó de manera burlona y altanera, incluso cuando uno de los presentes le aseguraba que al que se descubriera haciendo actos no legales para afectar las elecciones, ellos se encargarían de detenerlos y entregarlos a la policía, ella grito: la ley del monte”, lo cual fue con toda la intención de burlarse de ellos, apuntaron.



Dijeron que existe un total descontento con esta Alcaldesa, que por no tener la sensibilidad política, ya la rechazan.



"Quizá es aclamada fuera de Ixhuatlán, pero aquí la realidad es otra", señalaron; por la mala calidad de sus obras y la falta de sensibilidad política; sobre todo cuando se encuentra en problemas, muestra su nerviosismo y poco control para tratar a la gente.



Los pobladores aseguran que no permitirán que estas elecciones se vean manchadas por acciones fuera de la ley, por lo que permanecerán al tanto de todo lo que acontezca en este proceso electoral.