Acusan a dirigente interino de Sindicato Nacional Azucarero de violar elección interna

A ocho días de llevarse a cabo las elecciones para elegir al nuevo secretario General del Sindicato Nacional Azucarero, obreros de las 41 secciones sindicales de los ingenios del país, manifestaron su repudio en contra del dirigente interino, Lorenzo Pale, por querer mantenerse en el poder y violar los estatutos del proceso interno.Grupos de obreros que pidieron no revelar su nombre, expresaron que ya están cansados de quienes por más de 30 años han mantenido secuestrado el Sindicato Nacional Azucarero, como Enrique Ramos, Adrián Sánchez Vargas, Ángel Ponce.Aseguraron que esta campaña no tiene “piso parejo” porque Lorenzo Pale anda recorriendo las secciones sindicales con recursos del sindicato nacional, mientras que los otros dos candidatos, José Manuel Cervantes Bravo, de la planilla verde y Enrique Prado Ramos, de la planilla roja, usan sus propios recursos, lo que consideraron que no es justo.Lo más grave, lamentaron, que no ha defendido a la clase trabajadora, luego que no ha mejorado el incremento de las prestaciones como canasta básica, pago de aguinaldos, vacaciones y mucho menos ha luchado porque los ingenios cumplan con el pago de utilidades.“Nos ha venido a dar “atole con el dedo” al ofrecer una estancia para los obreros que vayan al sindicato a la Ciudad de México. Nosotros no queremos ir a México, él debe venir a los ingenios para escuchar nuestras peticiones,” comentaron.Detallaron que Lorenzo Pale ha tenido la cartera de secretario de Finanzas desde el periodo de Enrique Ramos hasta Ángel Ponce, más de 30 años, por lo que plantearon que el Gobierno de la 4T, a través de la Secretaría de Hacienda, le haga una auditoría a fin de saber el destino de las cuotas sindicales.Se conoció que a través de las redes sociales, el candidato de la planilla naranja, José Manuel Cervantes, interpuso una queja en contra del secretario general del Sindicato Nacional Azucarero, Lorenzo Pale, ante el Centro Laboral de Conciliación y Registro Laboral, por violar los procesos internos.