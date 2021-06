Acusan a elementos de Transporte Público en Poza Rica de posibles actos de corrupción

Una familia de comerciantes fue sorprendida por elementos de la Delegación Regional de Transporte Público al ser detenidos durante cuatro horas por usar un vehículo con placas del estado de Guerrero y multarlos por usar tarjeta de circulación vencida.



Mientras viajaban en una camioneta tipo Van, con placas del estado de Guerrero, al pasar por el bulevar Lázaro Cárdenas, frente a la puerta 1 de Pemex, fueron detenidos por elementos de la delegación regional de Transporte Público, con el argumento de usar un transporte sin permisos y sin vigencia de la tarjeta de circulación.



Los agraviados que son originarios de Poza Rica les reclamaron a los servidores públicos porque ese tipo de medidas las debería realizar la delegación de Tránsito, siendo el caso por el tipo de multas que les pretendían imputar.



Pero los oficiales les aseguraron que era mejor que "se arreglaran con ellos" y por negarse los mantuvieron más de 4 horas varados. Con esto coincidió que la mamá de los comerciantes se puso mal y no tuvieron el auxilio de una ambulancia, porque supuestamente el C4 informó que no había disponibles, dijo Mario Olguín, uno de los comerciantes que narró sobre lo ocurrido.



La familia de agraviados consideró injusto que los elementos de Transporte Público, a cargo del titular Ángel Carsolio, estén cometiendo estos abusos ya que el vehículo es de uso particular y para abasto de su tienda, no es unidad para servicio de alquiler.



Finalmente, tras 4 horas retenidos en el bulevar Lázaro Cárdenas varios testigos se quedaron para sumarse en apoyo de los afectados, mientras que los elementos de Transporte Público ya habían llamado a una grúa para llevarse la unidad tipo van, que no la retiraron hasta que se pagara la multa sin darles argumentos válidos de la razón para sancionarlos.