Acusan a Fiscalía de no aplicar protocolo con mascota presuntamente envenenada

La ciudadana Leticia Briano acusó a la Fiscalía Especializada en Maltrato Animal de Boca del Río por omisiones y mal procedimiento, luego que interpusiera una denuncia por el presunto envenenamiento de una mascota, en la que señala a su vecino como probable responsable. A decir de la quejosa, el perito asignado no aplicó el protocolo adecuado.Refirió que, según el procedimiento, se debió ordenar una necropsia pero le informaron que no contaban con personal, por lo cual debía realizarla con un médico externo y ella pagarla.Ante la instrucción, procedió a hacerlo. Sin embargo, posteriormente el Fiscal le informó que no sería válida porque debe ser practicada por un laboratorio forense autorizado por la misma Fiscalía."Me dijo el perito, de nombre Hugo, que no había médico especializado en Veterinaria Forense y que no iba a ir a la casa. Le dije: ‘Yo sé que el perito tiene que ir al lugar en que pasó el hecho para verificar la situación, a ver si lo que yo digo es verdad’. Me dijo que le mandara nada más la foto pero no tenía idea si eso era lo correcto pero me dijeron que iba a haber necropsia”, dijo.Desesperada, Leticia asegura que confió en la Fiscalía porque pensó que por fin le harían justicia, porque no es la primera vez que este vecino ha envenenado a varias mascotas, son alrededor de 6 las que ha matado, además de que es agresivo con ella.“Me la mató y eso me indigna porque me lo ha hecho varias veces. Lo juzgan o lo acusan de otra cosa, de que me insulta pero no le pueden comprobar el acto del veneno. Pensé que harían justicia y me pasó esto. Tuve que pagar la necropsia y ahora me dicen que no tiene autoridad porque tiene que ser un veterinario autorizado por la Fiscalía. Pero me dijo el perito que eso se podía. Lo hice pero dicen que no es así”.Lamentó que no se aplicaron los protocolos debidos, dejando sin justicia a la perrita de un año que había sido rescatada hace seis meses.Tras la insistencia y quejas, se envió un perito forense desde Xalapa, tuvieron que exhumar los restos pero temen que dado el tiempo que pasó no se tengan resultados favorables de la necropsia.La señora Leticia vive sola con las mascotas que rescata. Su vecino continuamente está agrediéndola y pone en riesgo la integridad de sus animales aventando comida envenenada.“Me da temor, no sé cómo lo vaya a tomar el perito pero dije que no voy a mentir, diré lo que viví. Él me dijo que habían despedido al forense y que habían contratado a uno y no le habían dicho”.Aun con miedo, quiso exponer su caso para que las autoridades de la Fiscalía tomen cartas en el asunto, porque son pocas las personas que se animan a interponer denuncias y se encuentran con personal que lejos de dar la atención adecuada se encargan de trabar las investigaciones.