Acusan a Guardia Nacional de disparar contra dos varones, en Acayucan

Esta mañana, familiares de José Eduardo Vázquez Mariano (de 33 años) y Onésimo Alemán Reyes (de 24) denunciaron ante la Fiscalía de Acayucan y Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) el abuso de autoridad de elementos federales adscritos a la Guardia Nacional, a los que acusan de disparar en contra de un abogado y un comerciante de Acayucan.



Refirieron que el hecho violento ocurrió el 7 de junio, luego que los agraviados, que viajaban en una camioneta Nissan Kicks color gris, fueran perseguidos por la Guardia Nacional desde Jáltipan, sobre la carretera Transístmica, por presuntamente no detenerse en un filtro de vigilancia debido a que iban ebrios.



La persecución terminó en el terreno de una vivienda entre la colonia Miguel Alemán y colonia Lealtad, perteneciente a Acayucan y Soconusco, donde presuntamente los elementos policiacos accionaron sus pistolas en contra de los acayuqueños.



Luego del hecho y de la revisión a la unidad motriz, al ver que no había nada ilegal, la corporación policiaca se retiró del lugar, dejando a José Eduardo y Onésimo heridos en el lugar.



Ambos fueron trasladados en una camioneta particular al hospital Oluta-Acayucan, José Eduardo con una herida de arma de fuego cerca de la costilla izquierda y Onésimo con una herida de bala en el brazo derecho.



Ahí en el nosocomio regional los hicieron esperar para ingresarlos al área de urgencias, presuntamente porque tenían que registrarlos antes de su entrada.



La familia señala a los policías de la patrulla marcada con el número 18394 de la Gendarmería Nacional de ser los responsables de lo ocurrido, mismos que ya fueron denunciados ante la Fiscalía de Acayucan y la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) para que actúen a favor de los ciudadanos.



Cabe hacer mención que José Eduardo, quien es encargado de venta de tablaroca, se encuentra grave de salud por la herida causada por el impacto de bala, mientras que el licenciado Onésimo se sigue recuperando en su vivienda.