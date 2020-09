Acusan a hijo de hotelero de violencia de género y homofobia, en Orizaba

Una joven mujer acusó ser golpeada por Tomás Aranda, hijo del dueño del hotel L’Orbe, al intentar proteger a un amigo que por ser homosexual cuando era agredido por ese sujeto y cinco amigos.



Al relatar los hechos, Josephine Poceros Domínguez explicó que el pasado sábado a una reunión en una casa particular y al poco tiempo optó por retirarse.



Sin embargo, al salir, Tomás Aranda y cinco sujetos que lo acompañaban, al parecer ebrios, comenzaron a agredir a un amigo al parecer únicamente por ser gay.



Los sujetos, indicó, la emprendieron a patadas y golpes contra el joven y ella lo abrazó al intentar defenderlo, ante lo cual el grupo la emprendió a golpes contra ella hasta dejarla inconsciente.



Desde entonces, comentó, ha acudido en varias ocasiones a la Fiscalía pero nunca encuentra al médico legista, por lo que preocupada por su salud, ya que tenía el rostro totalmente hinchado y amoratado, lo mismo que los ojos, vio a un médico particular que le indicó que tiene hematomas internos.



Mencionó que al no haber podido poner la denuncia, subió su experiencia a las redes sociales, lo que ha causado hostigamiento en su contra y comentarios misóginos, además de que recibe llamadas en donde se burlan y le cuelgan.



Indicó que al hijo del dueño del hotel L´Orbe no lo conocía, pero a través de redes sociales la había invitado a salir en reiteradas ocasiones y al negarse ella la comenzó a insultar por ese medio.



Comentó que a través de su denuncia en redes sociales también se enteró de que el hijo de ese empresario estudió en Puebla y acostumbra a golpear a sus novias, pero por temor nunca lo han denunciado.



Por lo anterior, la agraviada expresó que si algo le ocurre hace responsable a Tomás Aranda.