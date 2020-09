Acusan a líderes de MORENA de inclinar balanza en favor de Muñoz Ledo

La presunta conversación entre el presidente de MORENA, Alfonso Ramírez Cuéllar y la presidenta del Consejo Nacional del partido, Bertha Luján, debe ser investigada pues se trata de una falta grave al cargarse en favor de un candidato, indicó el aspirante a la secretaría general, Agustín Guerrero Castillo, quien mencionó que ya hizo la solicitud al organismo correspondiente del movimiento.



Destacó que de acuerdo con los estatutos, los dirigentes no deben participar en el proceso de renovación ni apoyar a un candidato u otro pues no es ético ni correcto.



De acuerdo con la grabación, indicó, esos dirigentes estarían apoyando a Porfirio Muñoz Ledo a la presidencia y Citlalli Hernández a la secretaría, por lo que ya solicitó a la Comisión de Honestidad y Justicia que encabeza Héctor Díaz Polanco para que investigue esta situación que es grave.



Aclaró que éste es un asunto urgente pues el proceso termina esta semana, por lo que es necesario que no afecte al mismo y también espera que el INE tome cartas en el asunto y si se dio esa situación se apliquen sanciones.



Guerrero Castillo comentó que de llegar al cargo le interesa “poner orden en la casa”, pues no ha habido una dirigencia que se haga cargo de unificar criterios entre los diputados locales en cada entidad, pues hoy cada quien vota a favor o en contra de las propuestas que se presentan a veces sin seguir la línea del partido.



Agregó que tampoco hay atención para las bases y simpatizantes, por lo que hay lugares en donde ni siquiera se cuenta con oficinas.



El aspirante a la secretaría general del MORENA realizó una gira de trabajo por esta ciudad, en donde se reunió con militantes del partido a quienes les dio a conocer las propuestas que trae.



La visita la realizó invitado por líderes juveniles, entre ellos Miguel Trujeque, Esaú Flores y Mario Méndez, quienes se mostraron interesados por la apertura que este candidato ha dado a este y otros sectores que tradicionalmente son usados pero no tomados en cuenta.