Acusan al DIMUDE de Coatzacoalcos de hacer negocios y no fomentar el deporte

Integrantes de ligas deportivas de Coatzacoalcos se manifestaron en el marco del desfile del 20 de noviembre para exigir respeto y sitios dignos, aunado a que denunciaron “negocios” que se estarían haciendo desde el interior de la Dirección Municipal del Deporte (DIMUDE).Raúl Hernández Baltazar, de Unidos por Coatzacoalcos y el Deporte, indicó que la manifestación hecha esta mañana fue con la intención de que el alcalde, Amado Cruz Malpica, se entere de lo que está ocurriendo y tome cartas en el asunto.“Tenemos muchos problemas con el deporte en Coatzacoalcos, no nos atienden, están haciendo negocio. Queremos que el alcalde se entere, hacen ligas deportivas y nosotros somos los responsables. Ellos quieren hacer negocio y nosotros fomentarlo”, afirmó.Destacó que la situación ha sido reiterativa desde el inicio de este año, es por ello que cansados de no obtener soluciones, decidieron manifestarse.“Si viene otro y se le pone enfrente, aunque usted esté organizado, tenga un campeonato y mucho tiempo trabajando te hacen aún lado, ellos se dicen propietarios de los campos y no nos dejan usarlos para ellos hacer sus ligas. Esto pasa en todos los deportes, futbol, basquetbol y todo”, sostuvo.