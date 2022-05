Acusan al Gobernador de discriminar a pueblos indígenas y pobres

El alcalde de Atlahuilco, Jaime Rosales Vázquez, aseveró que el gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez, discrimina a los pueblos indígenas y pobres, no quiere atender a las autoridades municipales que le exponen las necesidades de los gobernados."Es una discriminación, pero no hacia el presidente sino hacia el pueblo, siento que el Gobierno del Estado no es allegado a los pueblos pobres. Llevo esperando más de seis meses una respuesta del gobernador".Descartó que se le haya hostigado en algún momento para que sea parte de MORENA, sin embargo, ha sido ignorado "no me reciben y yo estoy cumpliendo con todos los lineamientos".En cambio, de la Federación no tiene nada malo que decir, pues ya tiene soluciones a problemas que se han planteado. "Yo ya fui alcalde y se cuáles son los lineamientos, tengo proyectos ya validados y lo que yo requiero es que se aterrice el recurso. No me han recibido en el Gobierno del Estado.Si el gobernador no tiene tiempo para recibirme, pues que me mande con la persona que me pueda dar soluciones. Ya saben que cada municipio tiene un plan de desarrollo. Yo ahorita estoy entregando el plan de desarrollo extemporáneo, me preguntan ahí sobre la debilidad y siento que es el apoyo del Gobierno del Estado, porque ahí también te ponen qué fortalezas y debilidades tienes".Reclamó que el mandatario estatal sí se reúna con otros alcaldes como el de Xalapa, Ricardo Ahued, pero con los de municipios pobres y marginados como los de la Sierra de Zongolica no.Añadió que su municipio tiene muchas necesidades entre las que destacó: carreteras, en seguridad, salud como falta de medicinas y médicos, entre otros.