Acusan anomalías en proceso para designar Fiscal General

Integrantes del Colegio de Abogados de la República Mexicana se manifestaron para exigir la renuncia de la encargada de despacho de la Fiscalía General de Veracruz, Verónica Hernández Giádans, acusando que fue ilegal su participación en el proceso para designar al titular del organismo de justicia.



Afirman que como abogados buscarán promover un amparo y también darán seguimiento al juicio político promovido el pasado 5 de mayo en contra de los diputados Juan Javier Gómez Cazarín y José Manuel Pozos Castro, por las irregularidades en la convocatoria para elección del fiscal.



"En contra de los diputados, el presidente del Congreso, el licenciado Gómez Cazarín y en contra del licenciado Pozos, vamos a interponer a seguimiento a la denuncia de juicio político. Por las irregularidades y violaciones que se están cometiendo en contra de la misma ley", dijo el vicepresidente del Colegio de Abogados, Rafael Gómez Casas.



Incluso advierten que irán hasta la Suprema Corte de Justicia en caso de que sea necesario y que no haya respuesta en la Legislatura Local.



Señalan que se está dando una designación por parte del Gobernador del Estado.



"Ya basta, no vamos a permitir que se siga violentando el Estado de Derecho. Ya interpusimos la demanda de juicio de amparo, ya están por notificar el seguimiento, vamos a ratificar y tiene que entrar a la Comisión de Justicia del mismo Congreso para darle el curso pertinente y si en caso que no le den curso, vamos a interponer juicio de amparo y vamos a ir a las instancias correspondientes".



Los integrantes del Colegio de Abogados de la República Mexicana se plantaron afuera de las instituciones de la Fiscalía Regional de Veracruz para protestar.