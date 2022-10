Acusan detención arbitraria y con violencia de género en bloqueo de la Xalapa-Banderilla

Después de la manifestación de esta mañana en el bulevar Xalapa-Banderilla, la directora de la asociación Tribu Civil, Areli Hernández Alvarado, habría sido detenida por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, lo que derivó en que integrantes de la agrupación cerraran el acceso de la calle Enríquez, en el centro de esta Ciudad, pues aseguran desconocer su paradero y el de otras personas.El bloqueo encabezado por Enrique Monje, hijo de Areli Hérnandez, comenzó la tarde de este martes, amagando que cerrarán más vialidades hasta que tengan información del paradero de las personas detenidas, pues comentan que acudieron a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, en Arco Sur y al Cuartel “Heriberto Jara Corona”, en San José y no hay registro de los detenidos.Enrique apunta que no sólo miembros de la asociación fueron detenidos, sino también transeúntes que pasaban por el lugar al momento de la marcha, por lo que califica de una detención arbitraria y con violencia de género, pues agrega que dicha detención se dio hasta qué sólo mujeres se encontraban en la manifestación.Pocos minutos antes de las 18:00 horas se movieron a las instalaciones de la Fiscalía ubicadas en Ávila Camacho, donde se encontrarían con otros integrantes de su movimiento para mantener el cierre de vialidades.Sin embargo, al llegar a las instalaciones de la Fiscalía en Ávila Camacho se informó que Areli Hernández se encontraba al interior, recalcan desconocer el motivo de la detención cuando autoridades municipales dijeron que no habría represalias en contra de los manifestantes.