Acusan fraude para invadir terrenos de la Unidad Ferrocarrilera, en Xalapa

Vecinos de la Unidad Habitacional Ferrocarrilera fueron informados de los medios legales que toman contra Abimael Silva Barrientos y compañía por cerrar los accesos a los andadores para apropiarse de los terrenos, sin contar con algún permiso del Ayuntamiento de Xalapa, del Gobierno Estatal y Federal.



En el caso está involucrado Abimael Silva Barrientos, quien se ostenta como abogado sin presentar su cédula profesional y se dice asesor de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.



El abogado se presentó ante el director de Gobernación del Ayuntamiento de Xalapa, Juan Vergel Pacheco y del abogado Carlos Yáñez, presentando documentos apócrifos involucrando al SAT y otras dependencias federales, donde un director ya confirmó no haber emitido tal documento y que no reconocía su firma, además de carecer de sellos de la oficina, según los lugareños.



Silva Barrientos mostró un fajo que dijo que eran las escrituras del terreno expedido por el Notario 30 de Xalapa, Manuel Díaz Rivera, pero sólo dejo ver la carátula, aunque no está registrado en el Registro Público de la Propiedad, añadieron.



Tampoco presentó el permiso de la dirección de desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Xalapa.



El abogado Carlos Yáñez, además de Juan Carmona Cortes y Erik Avendaño, quienes encabezaron la reunión con los pobladores, pidieron a los vecinos no caer en provocación con los invasores.



Serán las autoridades Federales, Estatales y Municipales, quienes tomarán las medidas legales contra los responsables de esta invasión.



Dieron a conocer que Juan Vergel Pacheco se comprometió que en próximos días a que el personal del ayuntamiento abrirá los accesos cerrados por los invasores para que tengan comunicación los habitantes de los andadores.