Acusan mal manejo de recursos en Maltrata; piden intervención de Gobernador

Habitantes de Maltrata hicieron un llamado al gobernador Cuitláhuac García y al Congreso local para que volteen sus ojos a lo que está sucediendo en Maltrata y puedan poner orden, pues presumen que están ocurriendo irregularidades en el manejo de los recursos.Indicaron que en este municipio tan pequeño y con tantas necesidades el sueldo del alcalde Margarito Ramírez Brenis y la síndica Sara Ivette Jacinto Vega es un insulto para la población, máxime porque la gente acude a pedir apoyo y le dicen que no hay dinero.Mencionaron que, en la anterior administración, de acuerdo con datos obtenidos a través del IVAI, el alcalde y síndico ganaban 55 mil 320 pesos al mes y 35 mil 200 al mes, respectivamente, pero ahora estos ediles se aprobaron 15 mil y nueve mil pesos más, es decir, que ganan 70 mil pesos mensuales y 44 mil pesos, aunque esto no se pueden ver en la página de transparencia del ayuntamiento porque no tiene información.Agregaron que en el municipio hay una ambulancia que se le dio en comodato cuando estaba el grupo Sirena, luego se quedó como SAMUV, pero cuando la población les pide apoyo para un traslado les dicen que no hay dinero y que ellos tienen que poner la gasolina y lo de las casetas.Mencionaron que además consideran que hay otras irregularidades, por ejemplo, con “aviadores”, pues en la nómina aparece el cuñado de la síndica, cuando todo mundo sabe que él trabaja en una gasolinera.Los ciudadanos indicaron que han buscado al diputado Luis Arturo Santiago para denunciar estas anomalías, lo mismo que al titular del IVAI, pero nadie les ha hecho caso, por lo que esperan que si el Congreso o el gobernador se enteran intervengan y se ordene una revisión o por lo menos les llamen la atención.Señalaron que Margarito Ramírez llegó de casualidad al cargo, pues el alcalde electo falleció por COVID-19 y lo primero que hizo fue pasarse a Morena, por lo que se espera que al ser del mismo partido no los solapen.