Acusan negligencia médica en DIF de Veracruz Puerto

Familiares de Enriqueta Ocampo Martínez, quien falleció el pasado martes en el asilo de ancianos del DIF Municipal de Veracruz, acusan negligencia médica, porque desde hace 15 días estaba agonizando y no se informó de la situación.



María Fernanda Trujillo afirmó que se les negaba el acceso al asilo ubicado en el fraccionamiento Floresta por las medidas sanitarias de la pandemia y les decían que se encontraba bien de salud.



Durante la tarde-noche del 27 de abril, les hablaron para informarles que falleció de un infarto pero al revisar el cuerpo encontraron llagas.



"Una de las enfermeras, que me pidió no dar su nombre por miedo, me dijo, cuando le entreguen a su abuela, no se quede con lo del infarto y revísela, me dan a mi abuela con llagas en la espalda, las rodillas con llagas, la entrepierna, tenía 3 días prácticamente agonizando. Su hijo fue el mismo día y no le dijeron nada, desde hace 15 días ya no caminaba, nunca se nos informó, no quería comer, tampoco nos dijeron, debieron decirnos y ya decidir si la llevábamos al hospital".



Afirmó que al acudir al asilo y pedir el expediente médico estaba extraviado, tampoco estaba el médico para firmar el certificado e incluso pretendieron entregar el cuerpo a la funeraria sin el registro de defunción.



"Yo soy médico, les comenté que yo firmo el certificado de defunción, al inicio me dijeron que sí, no había encargados, sólo los guardias. Pedí el expediente y ya vino el médico, la coordinadora de asilo del DIF. Resulta que el expediente no estaba, estaba extraviado y que después una enfermera se lo llevó a su casa, ¿por qué sacó un expediente?".



Su abuela estaba ingresada en el asilo pero sólo de visitas pero desde el inicio de la pandemia se decidió ingresarla porque en su familia son médicos y no querían exponerla al contagio.



María Fernanda señala que su abuela ya no regresará pero piden a quienes tienen familiares que acudan y exijan ver a sus abuelos.



"Yo sé que mi abuelita no va revivir pero me dicen que hay más abuelitos que están en otra situación. Prácticamente los están dejando morir, es indignante, no es humano", finalizó.