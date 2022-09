Acusan pero nadie prueba que ORFIS “limpie” anomalías en Cuentas Públicas

La auditora general del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS), Delia González Cobos, aseguró que hasta el momento no ha recibido una sola denuncia en contra de servidores públicos que hayan intentado limpiar cuentas públicas o maquillar cifras.Expuso qué tal vez “alguien” se siente afectado por esa situación y hace señalamientos sin presentar pruebas.Aseveró qué hay plumas mercenarias que acusan.Aclaró que en su administración al frente del ORFIS no se limpian cuentas públicas, no se maquillan cifras y no se mandan emisarios a los Ayuntamientos para hacer esos ofrecimientos.“Yo no ordeno eso, ni que vayan en mi nombre. La gente que traje conmigo está comprometida. Si en el pasado se presentó eso, ya no me corresponde, en el presente no hay eso”.