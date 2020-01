Acusan prepotencia de Agente del Ministerio Público de la Federación, en Xalapa

El abogado postulante José Alberto García Rodríguez acusó sufrir maltrato por parte del titular de la Agencia Segunda Investigadora del Ministerio Público de la Federación adscrito en Xalapa, señalándolo de falta de ética y de profesionalismo como servidor público, al retrasar el expediente de un camión que no cuenta con reporte de robo y que está legalmente bien.



El abogado explicó que lleva un caso bajo la carpeta de investigación FED/VER/XLPA/0002579/2019, por el aseguramiento del camión Kenworth modelo 1990 placas XR-35634, radicada en la Agencia Segunda Investigadora de la Federación, cuyo dueño es Daniel Marruaga Campos.



Durante el proceso de la investigación, presentó la factura original del camión que no cuenta con reporte de robo pero que fue asegurado en un taller, donde estaba siendo reparado.



Una vez comprobado que el camión no es robado, el Ministerio Público de la Federación le dijo que ya le iba a entregar el camión porque ya estaban agotadas todas las diligencias y que no había ningún impedimento para entregar la unidad, pero ya han transcurrido dos meses y es la fecha que no se le ha devuelto.



Este miércoles se entrevistó con el Agente para que le diera una explicación por el retraso, pero en respuesta fue tratado en una forma humillante, al grado que le dijo que se saliera de su oficina, cuando como servidor público su obligación es dar un trato cordial y amable, no prepotente ni externar “que a él no le hacen nada y una queja de un ciudadano no tiene trascendencia”, cuando no le preguntó ni tampoco tuvo porque decírselo.



Mencionó el abogado que tuvo que llamar a la Contraloría Interna de la Federación, poniendo su queja.



Ahora resulta que el Agente Segundo de la Federación, de nueva cuenta, va a diligenciar la unidad y que ya no será de su competencia resolver, cuando la factura del camión se puede validar en Hacienda vía electrónica en cuestión de 5 minutos.



"Es una falta de profesionalismo y de ética de este prepotente servidor público, al retardar las diligencias", pues lo que está provocando es un daño patrimonial a su cliente porque tiene que estar pagando el corralón donde se encuentra resguardado el camión.