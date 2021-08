Acusan presunta negligencia de IMSS Xalapa con niño con quemaduras

Buenas tardesUna familia xalapeña está pasando por un momento muy difícil, y el IMSS como siempre brillando por su negligencia.El día 14 de julio el menor fue ingresado a la Clínica 11 por quemaduras de primer y segundo grado, le dieron la primera atención ahí y después se trasladó a la UMAE en Veracruz, permaneció ahí hasta el día sábado 21 de agosto cuando se les informo a sus papás que el niño podía continuar su tratamiento en la Clínica 11.Ese día se trasladó a Xalapa, y al llegar acá, los doctores de la clínica mencionan que ellos no sabían del traslado.Tardaron varias horas en pasarlo a piso, pero sin las condiciones que el niño necesita para su tratamiento, en la Clínica 11 dijeron que no tenían el equipo necesario para realizar los procedimientos necesarios, que se tenía que llevar de nuevo a Veracruz, pero al solicitar el traslado, allá ya no lo quieren recibir.Desde el día sábado 21 de agosto hasta el día 24 al menor no le hicieron las curaciones necesarias, después de meter mucha presión por parte de los papás el cirujano paso a verlo y se dio cuenta que ya se le habían infectado las heridas, y solo así fue que lo metió a lavado, pero s iguen esperando el traslado a Veracruz por que el niño necesita un tratamiento especial que aquí los doctores dicen no poder darle.Exigimos al IMSS la atención que el menor necesita, porque no se está pidiendo nada regalado el servicio que ellos ofrecen es algo que sus papás pagan de su sueldo y están haciendo un pésimo trabajo.También exhortamos a la secretaria de salud a estar más al pendiente del servicio que ofrece estas instituciones, porque no solo es este menor, hay muchísimas personas recibiendo un servicio ineficiente. Mientras que estas instituciones solo se echan la culpa el uno al otro los pacientes están a la buena de Dios.