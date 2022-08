Acusan que AFORES retienen más de 28 mil mdp a jubilados y pensionados del IMSS

La aplicación a partir de 2015 de una jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ha hecho que las Administradoras de Fondos para el Retiro (AFORES) mantengan "retenidos" 28 mil 500 millones de pesos que corresponden a jubilados y pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).En conferencia de prensa, el coordinador estatal de la asociación “Jubilados Pie de Lucha” en Veracruz, Leonardo Trujillo Velasco, detalló que este recurso pertenece al rubro de cesantía en edad avanzada y vejez, que hasta el 2014 podían recuperar mediante juicios de demandas, pero que desde hace siete años ya no lo pueden hacer.Detalló que la jurisprudencia 185/2008 limita el acceso de los 90 mil jubilados en todo el país a este recurso que les fue descontado quincenalmente de sus sueldos cuando estaban laborando.“No se permite entregar el rubro de cesantía en edad avanzada y vejez a quienes se jubilan desde el 2015. Anteriormente se lograba a través de demanda pero ahora ya ni a través de demanda. Es un dinero que ahorramos durante nuestra vida laboral, y como se dice el nombre tiene nombre y apellido”, detalló ante los reporteros.Estimó que en todo el territorio mexicano hay más de 400 mil jubilados del IMSS, y otros 260 mil empleados de diferentes categorías en proceso de jubilación, a los que no se les entregaría este dinero de sus cuentas de AFORE.“Ellos dicen que ese dinero es para nuestra pensión, lo cual es completamente falso ya que los que laboramos en el IMSS recibimos nuestra pensión al jubilarnos a través de un fondo de financiamiento en donde se aportan cuotas quincenalmente y que está establecido en el régimen de jubilaciones y pensiones del contrato colectivo de trabajo”, precisó.Cuestionó los dichos del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien en sus conferencias de prensa ha sostenido que reciben "doble pensión", por lo que expuso que han solicitado audiencias con él para aclararle esta situación.Al refrendar que seguirán luchando para "recuperar" el dinero de cesantía en edad avanzada y vejez, que a su decir les han quitado de "manera irregular"; explicó que en junio pasado promovieron ante la SCJN una nueva interpretación de la jurisprudencia, y acudirán a su sede el próximo 25 de septiembre para ver qué contestación les da."Lo que queremos es una respuesta ya, porque no es posible que nuestro dinero esté en las Afores y sabemos que el interés que tiene un dinero va creciendo, y si bien es cierto que las Afores son administradoras, tiene que haber un resultado positivo a nuestro favor (...) La SCJN debe hacer otra jurisprudencia, modificarla (la de 2008) o interpretarla", refirió el líder de esta asociación en Veracruz.