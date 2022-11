Acusan que autoridades ignoran petición de cambio de horario de Telebachillerato de Perote

Padres de familia del Telebachillerato “El Sabinal”, en el municipio de Perote, acusaron que su petición de cambio de horario vespertino al matutino no ha tenido respuesta.Alondra Vázquez Chamorro y José Luis Sandoval Hernández, a nombre de los padres de familia, señalaron que la petición del cambio de horario no es un capricho, sino una preocupación ante la inseguridad que se vive en la colonia donde se ubica el plantel.Denunciaron que sus hijos salen a las 8 de la noche y afuera del plantel se reúne un grupo de pandilleros para agredir a las alumnas y a los alumnos, a pesar de la presencia de padres de familia que se encuentran afuera del plantel esperando a sus hijos.Mencionaron que son constantes las agresiones y por ello han solicitado a la SEV que se suprima el turno vespertino y se habilite el turno diurno, toda vez que por las mañanas no se imparten clases.Lejos de que las autoridades educativas atiendan la petición, la única solución que se les ha dado y que resulta sólo un paliativo, es que por algunos días hay presencia policiaca.Cuando hay rondines policiacos, los pandilleros se concentran en otros puntos y agreden tanto a padres de familia y alumnos cuando van caminando de regreso a su domicilio.Lamentaron que el director del TEBA sea la única persona que se opone al cambio de horario y ha argumentado él no se hace responsable de lo que lo que pasa cuando los alumnos cruzan la puerta hacia la salida.Expusieron que el viernes de la semana pasada, a las 8 de la noche, el grupo de pandilleros atacó a padres de familia y alumnos con cinturones, palos e incluso, navajas.Afortunadamente, manifestaron, sólo fue susto y algunos golpes, pero dicen estar preocupados que ese hecho se repita con consecuencias lamentables.Por esa razón, reiteraron su petición del cambio de turno, pues sus hijos salen de noche exponiendo a muchos riesgos, y desde ahora responsabilizaron de cualquier cosa que les pueda pasar a las autoridades educativas.