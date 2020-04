Bueno lo que pasa que el día de ayer acudí al súper Chedraui Museo para ser exactos. Ahora en estos momentos que pasamos de contingencia había demasiada gente, hasta ancianos... no están respetando que solo dejen entrar una solo persona. Y que tomen la sana distancia, la gente parece ignorante por que no obedecen.



Ok, si la verdad es qué siento que la gente lo toma muy a la ligera y van hasta ancianos. Y no solo van una, van varias personas de una sola familia y eso no es correcto.



Ayer el súper estaba llenísimo, ya ni compré bien por tener el temor de tanta gente, y es que en verdad me desespera mucho no hagan caso; es bien molesto verlo y que lo tomen muy a la ligera.