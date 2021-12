Acusan que fiscal pretende dejar libre a conductora que arrolló y mató a mujer, en Veracruz

Los familiares de la señora de Susana “N”, quien fuera atropellada y perdiera la vida, la tarde del miércoles en la carretera federal Veracruz-Xalapa, acusan a la fiscal Novena, Carmela M. Flores de la ciudad de Veracruz, de obstaculizarlos con toda la intención de dejar en libertad a la conductora responsable, Frida I. L. A.Jairo Prieto, hijo de la mujer occisa dio a conocer que, ni en la fiscalía, ni la aseguradora, han recibido informes sobre la muerte de su madre y cuando fue a denunciar fue bloqueado por la fiscal.Ellos sólo dieron a conocer el número de carpeta de investigación bajo el número 6820/2021.El hijo sostuvo que fue a declarar y la licenciada Carmela Martínez Flores le dijo que para qué quería denunciar yo, respondiendo que no quería que queda esto impune.La funcionaria le puntualizó que pues no le convenía denunciar porque la muchacha (la presunta responsable) había sido funcionaria.En un video de las cámaras de seguridad de la zona se ve como Susana “N”, esperaba a que los carros pasaran, a la altura de Las Bajadas y cuando vio la seguridad de atravesar, avanzó, pero Frida I. L. A., quien circulaba a exceso de velocidad, alcanzó a impactarla y la aventó varios metros.La conductora Frida I. L. A., intentó escapar para evadir su responsabilidad, pero fue alcanzada por policías y otros conductores, dejándola a disposición de las autoridades.El hijo de la víctima está seguro que las autoridades de la Fiscalía, intentan dejarla libre y no hacerse cargo de la reparación del daño, argumentando que como fue funcionaria la conductora, sería meterse en problemas.