Acusan que Regidor de Mendoza pretende despojar a docentes de inmueble

Profesoras y padres de familia del Centro de Apoyo Multidisciplinario (CAM) de Mendoza reprocharon que autoridades del Ayuntamiento pretendan quitarles el edificio donde estuvo por muchos años la Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica (FIME) a donde se mudarían porque ya es insuficiente el espacio donde actualmente se encuentran.Los quejosos explicaron en una carta abierta a la población, que ayer 5 de septiembre mientras hacían limpieza y adecuaciones al inmueble de la FIME, el Regidor segundo, Antonio Jorge Contreras Romero, llegó al edificio haciéndose acompañar de la Policía Municipal para desalojar a las docentes del CAM con mala actitud."Arribó argumentando que es el encargado de educación, de la cual no tiene ni la más mínima idea. El ‘gato encerrado’ es que él quiere quedarse con el inmueble y meter a una escuela ‘patito’ según de bellas artes, que no tiene registro ni clave ante la SEP", expusieron.Indicaron que para continuar brindando el servicio a niños con discapacidad necesitan un lugar más amplio, pues en el edificio que les prestaban los miembros del sindicato de CIVSA, ya no caben y muy atinadamente les facilitaron las instalaciones de la FIME."Hacemos un llamado a los padres de estos niños y junto con los miembros del sindicato y sociedad en general apoyar al CAM y sus profesoras que en verdad tiene voluntad de servir a este grupo de personas vulnerables y hacer entender a este servidor público que deje de querer sacar provecho de algo en donde él no tiene nada que ver y si no entiende proceder legalmente con una denuncia".Asimismo, pidieron el apoyo del presidente municipal Héctor Rodríguez Cortés para que haga un llamado a este Regidor y le enseñe cuáles son sus funciones, ya que, si continúa con este comportamiento, dijeron, será una piedra en su administración.Cabe recordar que el 28 de abril, en una vista que hiciera el gobernador Cuitláhuac García Jiménez al Palacio Municipal, las docentes de este CAM pidieron al mandatario estatal una instalación propia, pues desde hace 13 años vienen gestionando este apoyo que beneficiará a 46 alumnos.Y le expusieron que dan clases a 80 personas, entre niños, jóvenes y adultos, que van de los 3 a los 40 años, que padecen de síndrome de down, autismo, discapacidad motora, ciegos y discapacidad auditiva.