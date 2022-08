Acusan que SEFIPLAN desapareció casi mil mdp de subejercicio de la expresidenta TSJ

La Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) desapareció casi mil millones de pesos del subejercicio que dejó la ex presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Sofia Martínez Huerta, así lo acuso la magistrada Concepción Flores Saviaga.En entrevista en su reciente visita a Orizaba, indicó que "ella no había hecho ningún movimiento de esos recursos e hicieron una reforma para precisamente quedarse con ellos".Aparte, dijo, el fondo auxiliar que se creó para mejorar la administración de justicia y soportar los fondos de pensiones de magistrados también fue saqueado por el periodo anterior y ahora también por este."Desde que Edel Álvarez Peña se denunció, desde el 2017 – 2018, se estuvo denunciando la sustracción de recursos del fondo auxiliar, que es lo que esperamos que se active con las denuncias que ya había hecho Sofía Martínez".Indicó que hay daño patrimonial en el Poder Judicial, inclusive se denunció tanto por un colegio de contadores de la zona Córdoba Orizaba ante la Secretaría de la Función Pública, así como por Sofía Martínez."Antes de que se le destituyera ya habían hecho denuncias ante la Secretaria de la Función Pública y ante la Fiscalía General de la Republica y también ante la Fiscalía General del Estado, sin embargo no sabemos las investigaciones por qué no han avanzado".Agregó que con la reciente detención del ex fiscal del periodo anterior, se supone que se están revisando las auditorías que ya se habían hecho en el cambio de presidente del 2019 al 2020, que fue el periodo de Martínez Huerta."Las auditorías suponemos que se van reactivar también, porque ya están hechas las denuncias y no pueden dejarlas sin ningún movimiento. El daño patrimonial prácticamente asciende a lo que es que se está pagando cuatro veces las ciudades judiciales, por la inversión pública privada en el valor que tienen, porque eso me lo dictaminaron el Colegio de Arquitectos y deIngenieros junto con el Colegio de Contadores".La magistrada indicó que ese daño patrimonial, podría provocar una quiebra porque no va a alcanzar para los sueldos, pues se comprometieron todas las participaciones federales.