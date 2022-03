Acusan que Soriana despidió injustificadamente a 19 trabajadores, en Orizaba

La empresa Soriana despidió de manera injustificada a 19 trabajadores, sólo porque apoyaron a Guillermo Hernández Vázquez, para ser el representante sindical. Los quejosos indicaron que van a exigir a la empresa su reinstalación.Explicaron que en un principio fue despedida una de sus compañeras, motivo por el cual decidieron apoyarla y después vino la recisión de contrato para un segundo trabajador que es Guillermo.Después, al apoyar a este par, 19 de sus compañeros también fueron notificados este día de que eran despedidos a pesar de no haber cometido ninguna anomalía.Los trabajadores se apostaron la mañana de este miércoles 23 de marzo afuera de la tienda Soriana Mercado ubicada en la calle Francisco I. Madero con Oriente 6 en Orizaba, para exigir sean respetados sus derechos.Asimismo, exigieron el cambio de líder sindical, de quien aseguraron no los representa ni defiende sus derechos a pesar de que ellos han sido amedrentados por personal directivo de la empresa y ahora han perdido su fuente laboral, aun cuando tuvieron que efectuar tareas para las cuales no fueron contratados.Dentro de los despedidos se encuentran madres de familia, madres solteras y padres, quienes llevan el sustento a su casa.