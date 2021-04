Acusan represión y despidos en Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros

Una treintena de trabajadores ferrocarrileros han sido despedidos en Apizaco, Tlaxcala, Torreón y otros estados del país por el simple hecho de querer ingresar a otro sindicato que no es el Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana (STFRM).



Entrevistados al salir de las oficinas de Conciliación y Arbitraje en Orizaba, Martín Trujillo Cervantes, operador calificado de Ferrosur de Apizaco; Humberto Salomón Moguel, de la Sección 3 de Ferrosur en Apizaco, y Porfirio Guerrero, conductor de trenes de la Sección 27 de Torreón, Coahuila, entre otros, explicaron que por expresar sus simpatías por otro gremio dejaron de ser llamados a laborar y finalmente fueron despedidos sin ningún argumento.



Señalaron que por parte del secretario general de la Sección 3 del STFRM, Pedro Stevenson González, y su hermano Marco Antonio han recibido represiones, amenazas de golpearlos y de despido, y al menos esto último ya lo cumplieron.



Mencionaron que por parte de la empresa ni siquiera hubo una explicación, simplemente les dijeron que se terminaba la relación entre empleado y trabajador.



Otro de los afectados, quien dijo ser conductor de trenes de Torreón, señaló que de inicio a él ni siquiera lo despidieron, simplemente, en octubre del 2019, cuando estaba a punto de salir a un viaje, le dijeron que no era apto.



Luego de ello no lo volvieron a llamar para viajes y el 26 de septiembre de 2020 lo dieron de baja del IMSS.



Por su parte, Luis Andrade Pérez, maquinista, refirió que lamentablemente el sindicato tiene injerencia sobre la empresa y es éste el que le dice a la empresa que los despida.



Mencionaron que a pesar de la reforma laboral que hay que permite a los trabajadores agremiarse con el sindicato de su preferencia, lo cual es su derecho, como lo ha dicho el propio presidente, en la práctica no es así, reciben muchas trabas, incluso desde la propia Secretaría del Trabajo.