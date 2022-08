Adán Augusto acude a la Corte; niega que discutieran prisión preventiva

El secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández acudió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) un día después de que el gobierno federal fija su postura en contra de eliminar la prisión preventiva como propone el proyecto del ministro Luis María Aguilar Morales.El secretario de Gobernación salió de Palacio Nacional y caminó por la calle de Corregidora para ingresar a la Corte.A su salida, en breve entrevista, el encargado de la política interna confió en que los ministros del máximo tribunal lean los argumentos del gobierno federal y después tomen una decisión.López Hernández rechazó que acudiera a la Corte a dialogar con los ministros sobre el tema, sino que fue a presentar un documento cuyo tema no quiso revelar.—¿Qué opina que se pospuso la discusión de prisión preventiva?—Yo sé que no se iba a discutir hoy, será en los primeros días de septiembre por el turno que le tocó, se tiene que respetar el turno y será en los primeros días de septiembre.—¿Cree que los Ministros sean receptivos?—Seguramente ellos leerán con atención nuestro comunicado y tomarán su decisión.Señaló que hasta el momento el presidente Andrés Manuel López Obrador no ha hablado del tema con el presidente de la SCJN, ministro Arturo Zaldívar. Solo es el comunicado que es la posición del gobierno federal.Esta tarde, el Pleno de la SCJN informó que se pospone la discusión sobre el proyecto de eliminación de la prisión preventiva oficiosa, una figura legal que permite encarcelar a las personas sin que hayan sido condenadas, hasta la sesión del 5 de septiembre próximo.