Adaptan con éxito prótesis mecánicas desarrolladas por el Tec de Poza Rica

Alán Amador, de 16 años y Ángel, de 11 años, perdieron cada quien una de sus manos debido a la manipulación de pólvora. A unos meses de los accidentes de cada uno de ellos, les fue colocada una prótesis mecánica que fue diseñada y costeada por el laboratorio de robótica del Instituto Tecnológico Superior de Poza Rica.



En coordinación con el Hospital General de Poza Rica, fueron seleccionados para la donación de la prótesis que fue hecha a su medida y es parte de un programa para beneficio social y que se busca pueda ampliarse para que más personas puedan recuperar sus extremidades.



"Me siento muy bien, me ha ayudado en las actividades diarias y en lo emocional porque me ha ayudado a llevar la vida que llevaba antes. Puedo agarrar un vaso, tomar agua, levantar cosas, pintar", dijo Alán, originario de Álamo.



Antonio Blanco Vidal, coordinador de Nanotecnología en el Instituto Tecnológico Superior de Poza Rica, señaló que este diseño ya estaba creado por el personal del Instituto y se le agregó un sensor que los ayuda a mover dos de los 5 dedos pero el objetivo es que recuperen toda la mano.



Estas prótesis pueden adaptarse a quien tenga amputada alguna de sus manos pero debe tener la parte muscular viva.



"Son prótesis con un sistema biomecánico en donde empezamos primero con un sensor que desarrollamos ahí mismo en el Instituto de forma mecánica y de ahí pasamos a la parte dieléctrica, que es con un sensor que estamos ahora funcionando que es por medio del pulso del músculo. Las prótesis las hemos diseñado diferente y es de las primeras que imprimimos, probamos y que el Hospital General nos aprobó para utilizarlo".



Para los docentes y alumnos del Tecnológico de Poza Rica ha sido satisfactorio contribuir a la sociedad con estos proyectos que generalmente se presentan en concursos de robótica, "llevar las prótesis a la sociedad, ya no tanto a concurso, a ganar premios, ya hacer que las vidas de estos pequeños empiecen a cambiar".



Hasta el momento se han realizado estas dos próstesis pero esperan que se generen fondos para la elaboración de más.



Se estima que el costo de cada una de éstas es de alrededor de 3 mil pesos.