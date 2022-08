Además de multa, empresa telefónica deberá reparar calles de Xalapa que rompió

El alcalde de Xalapa, Ricardo Ahued Bardahuil, afirmó que no tolerará que la reparación que realizará la empresa de telecomunicaciones que rompió calles del fraccionamiento Monte Magno para la introducción de cableado de fibra óptica sin la autorización municipal, la haga de manera improvisada y sin el aval y supervisión de la Dirección de Obras Públicas."A pesar de que pagaron las multas tendrán que reponer las losas, no nada más los cuadritos, ellos traían un tema más práctico pero no nos sirve porque mañana pudiéramos tener un problema de que se hundieran las bases de concreto", comentó en entrevista.Tras el acuerdo alcanzado entre el Ayuntamiento y la telefónica, en presencia de representantes de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), el Edil señaló que no permitirán que sigan abriendo zanjas en las vialidades de la ciudad y parchándolas indebidamente porque ello acarreará que dejen un problema para los capitalinos que financiaron las pavimentaciones con el pago de sus impuestos."No les vamos a permitir ninguna abertura, ni que se les ocurra que vaya a ser una calle que acabamos de pavimentar porque sería un atentado. Se fueron por la libre, como que si fueran dueños de Xalapa. No se vale que estas empresas piensen que vienen a Xalapa a hacer lo que se les dé su regalada gana, y menos pretendiendo dar obras sin la calidad, tienen que reponer el daño total, eso les queda claro", puntualizó.Ahued Bardahuil también comentó que la empresa no reconoce la abertura hecha en una calle donde se ubica la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV); por lo que están investigando si es su responsabilidad, debido a que se trata del mismo cableado."Dicen que no son ellos, ¿entonces quién abrió?, estamos evidenciando porque era para la misma red, esa parte no estaba contemplada (en el acuerdo firmado), estamos revisando con la Dirección de Desarrollo Urbano porque si fue un destrozo en toda la zona", aseveró.La máxima autoridad xalapeña apuntó que la telefónica subcontrató a otra empresa, por lo que se necesita ver quién les dio la orden de romper el pavimento de esa vialidad ubicada a la salida hacia el puerto de Veracruz."Tendrían que reparar esa área que no está contemplada en la carpeta del acuerdo (...) Entendemos, sin acusar sin sustento que fue para la misma obra", reiteró Ricardo Ahued al adicionar que posteriormente firmarán una carpeta de obra, porque el día del encuentro no traían nada por escrito."Dicen, lo vamos a reparar y no, tienen que pasar los planos, los daños, la identificación, Obras Públicas te aprueba, qué tipo de concreto va a meter, qué tipo de acabado, cuál es la resistencia del concreto, cuál es la base que necesita (...) Y vamos a poner un supervisor de obra que dé fe que se está cumpliendo cabalmente con las exigencias de Obras Públicas", manifiestó el Alcalde capitalino.