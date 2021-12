Además de pandemia, Ixtaczoquitlán tuvo que enfrentar deslaves por lluvias

Además de tener que enfrentar la pandemia del coronavirus, en el municipio de Ixtaczoquitlán, también se debió atender en este año otro grave problema: el derrumbe provocado por las intensas lluvias y un deslave en la carretera que conduce a la comunidad de Tuxpanguillo, por fortuna la obra a realizar para resolver el problema se pudo concluir en tiempo récord, indicó el alcalde Miguel Ángel Castelán Crivelli."Es el puente que también se le denomina de los duendes, fue una obra tiempo récord, una obra muy importante y muy necesaria que no se tenía contemplada por la administración. Pero bueno ese día llovió muchísimo y se registró un socavón, fácilmente las instalaciones del Palacio Municipal cabían en ese en ese lugar".Dijo que era de gran dimensión el socavón que afectó a esta carretera y lo más difícil era que las personas quedaron semiincomunicadas en ese pasó. "Pero hubo una buena colaboración de las personas, se entendió que no queríamos riesgos y gracias a Dios no tuvimos ninguna desgracia humana que lamentar"Indicó que fue en tiempo récord la ejecución de la obra, sin embargo fue también el resultado del trabajo unido entre el cabildo zoquitecos y el Gobierno Estatal."Quiero dar el agradecimiento principalmente a cabildo porque todos hicimos el propósito de entregar esa obra en tiempo y forma y también el infinito agradecimiento a nuestro señor gobernador Cuitláhuac García Jiménez así como al secretario de Gobierno, Eric Patrocinio Cisneros Burgos, porque sin ellos no hubiéramos podido hacerlo en tiempo récord".Recordó que esa obra benefició a los pobladores de 16 comunidades que son netamente rurales, pero con una población de 30 mil habitantes.En materia de salud dijo que no solamente se tuvo que hacer frente junto con la población al tema del coronavirus, sino también se tuvo que atender el tema relacionado con dengue, zika y Chikungunya.