Además del coronavirus, violencia acecha a México, lamenta Obispo de Orizaba

El obispo de la Diócesis de Orizaba, Eduardo Cervantes Merino, indicó que estamos marcados por la muerte, no sólo por los fallecimientos que ha dejado la pandemia del COVID 19, sino también por los que son resultado de la violencia.



"Estamos marcados por la muerte, hermanos, violencia. No se nos olvide esta realidad social en Veracruz, en la Diocesis, en el país. Esta realidad que nos lleva al límite de la vida que es muerte pero el señor Jesús nos invita a asumir este límite con esperanza, porque después de éste está la vida plena en Dios".



Añadió que esta contingencia de salud mundial que se vive en la actualidad está cargada del tema de la muerte, y a eso se le agregan las noticias falsas, las opiniones de quienes echan culpas, pero en medio de todo esto se tiene que vivir y ver con paz desde la visión del Cristo resucitado.



Indicó que Dios invita en esta época, como ya lo hizo en el pasado a que el miedo no paralice, sino que la paz y confianza reine en cada uno. En este sentido exhortó a todos los fieles a tener ánimo a pesar de la adversidad.



Durante su homilía que fue transmitida a través de la red social de la TV Católica Orizaba y del Periódico Buena Noticia, expresó que no estamos ajenos a lo que sucede con la pandemia del COVID 19.



"No estamos ajenos ni ingenuos a esta realidad que nos envuelve, pero el sentido de la vida en Cristo nos ilumina a vivir con sentido a la vida. No somos ingenuos a esta realidad y la forma en como se manifiesta no solo con esta pandemia que con tanto terror y realidades nos ha llegado".



Pidió que en este momento de contingencia se cuide todo lo que han pedido las autoridades para evitar los contagios del COVID 19 y agregó que es bueno que el pueblo se sume a tomar sus propias medidas de prevención pero también las que incluyen buscar a Dios siguiendo la misa por los canales que hoy ofrece la tecnología.



"Que Dios bendiga a quienes cuidan y atienden a los enfermos", agregó que todos los sacerdotes están rogando a Dios por los enfermos y quienes están con ellos.