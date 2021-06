Adiós, “mando civil”; Guardia Nacional será brazo armado del Ejército

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que busca que la Guardia Nacional forme parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) para que el nuevo cuerpo de seguridad no se eche a perder, como sucedió con la Policía Federal.



El titular del Ejecutivo federal explicó que analiza presentar dicha reforma constitucional en 2023, una vez que logren consolidar la Guardia Nacional y que busca integrar este cuerpo de seguridad al Ejército, como una rama similar a la Fuerza Aérea Mexicana (FAM).



“No quiero que suceda lo que pasó con la Policía Federal, que se integró y se echó a perder, al grado que está preso [en Estados Unidos] el que fue secretario de Seguridad Pública [Genaro García Luna] en el Gobierno de Felipe Calderón y además, esa Policía no cumplió ni actuó con profesionalismo”, sostuvo.



En su edición impresa del pasado 11 de junio, EL UNIVERSAL adelantó que durante un desayuno con integrantes del Consejo Mexicano de Negocios (CMN), el Presidente López Obrador compartió que en lo que resta de su sexenio buscaría tres reformas constitucionales, una de las cuales es incorporar la Guardia Nacional a la SEDENA.



La Guardia Nacional fue creada en marzo de 2019 como una institución de carácter civil, adscrita a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y que está bajo el mando del General en retiro, Luis Rodríguez Bucio.



Al presentar al Congreso de la Unión la iniciativa de reforma para crear la Guardia Nacional, en noviembre de 2018, el Presidente de la República pretendía que la corporación tuviera mando militar y dependiera de la Defensa Nacional.



Sin embargo, ante la resistencia de la sociedad civil, el dictamen para reformar el artículo 21 constitucional se modificó y las fuerzas políticas en el Congreso acordaron que la Guardia Nacional sería una institución de carácter y mando civiles.



No obstante, en uno de los artículos transitorios de la Ley en Materia de Guardia Nacional se determinó que en los primeros cinco años de su operación dependerá de la SEDENA y Marina “para el establecimiento de su estructura jerárquica, sus regímenes de disciplina, de cumplimiento de responsabilidades y tareas y de servicios, así como para la instrumentación de las normas de ingreso, educación, capacitación, profesionalización, ascensos y prestaciones, que podrán estar homologados en lo conducente a las disposiciones aplicables en el ámbito de la Fuerza Armada permanente”.



El Presidente López Obrador expuso ayer que su gobierno busca que la Guardia Nacional se siga consolidando pero, insistió, “no queremos que pase después a Gobernación u otra institución y en seis años esté echada a perder”.



Recordó que en el caso de la Policía Federal, nunca tuvo el apoyo que necesitaba, porque sus elementos tenían que acampar o ir a vivir en hoteles en situaciones lamentables.



“Manejaban muchísimo dinero con poca transparencia, porque consideraban el presupuesto como un asunto de seguridad nacional y no informaban”, enfatizó el Presidente.



Por eso, agregó que en su momento propondrá al Congreso que la Guardia Nacional forme parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, así como existe la Fuerza Aérea Mexicana.



“Porque también no quiero quedarme con la responsabilidad de no haber propuesto las cosas que considero que requiere el país”, argumentó.



Señaló que para 2023, una vez que esté acreditado el funcionamiento de la Guardia Nacional, hará el planteamiento al Congreso de la Unión.



Por tratarse de una reforma a la Constitución, se requiere de una mayoría calificada —dos terceras partes del pleno tanto de la Cámara de Diputados como del Senado de la República— para su aprobación, así como el aval de al menos 17 legislaturas locales.