Adiós, Tribunal Estatal de Justicia Administrativa; aprueban su extinción

A 5 años de su creación, el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa quedó extinto por acuerdo del Congreso del Estado. El pleno avaló su desaparición con 42 votos a favor, 7 en contra y una abstención, dando paso al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Veracruz (TRIJAEV).Diputados de la oposición afirmaron que la medida generará incertidumbre jurídica, además de dejar en la calle a más de 100 familias, violentando los derechos laborales de los trabajadores al no contemplar la transferencia del personal al nuevo órgano y no garantizar una liquidación digna.El dictamen de la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales, impulsado por el diputado Juan Javier Gómez Cazarín, estableció que el nuevo Tribunal funcionará con un Pleno, una Sala Superior y Salas Regionales Unitarias y se integrará por seis magistraturas.Como requisito para ser magistrados del Tribunal se establece que deberá tener, cuando menos, 35 años cumplidos al día de la designación; poseer, al día del nombramiento, título de Licenciado en Derecho expedido por autoridad o institución legalmente facultada, con una antigüedad mínima de diez años, y contar, preferentemente, con estudios de posgrado o con experiencia profesional en la judicatura o ejercicio de la profesión no menor de ese lapso.Además, se establece que el Tribunal contará con un Órgano Interno de Control, de conformidad con las leyes aplicables, cuyo titular debe de ser elegido por el Congreso del Estado con la aprobación de las dos terceras partes de sus miembros presentes.En los artículos transitorios se establece que, con la extinción del TEJAV, quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan al Decreto y a partir de la entrada en funcionamiento del TRIJAEV, todas las leyes en que se haga mención del Tribunal extinto se interpretarán referidas al nuevo Tribunal que entrará en funciones.Se estipuló que la Legislatura deberá realizar las adecuaciones a la Ley Orgánica del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa y a los demás ordenamientos jurídicos aplicables derivadas del Decreto, a más tardar dentro de los 30 días posteriores a la entrada en vigor de este. En dichos ajustes, se podrá establecer la sección especializada en materia de responsabilidad administrativa.Las y los magistrados de extinto TEJAV recibirán una indemnización por terminación de funciones equivalente a tres meses de percepciones ordinarias.El diputado del PAN, Jaime Enrique de la Garza Martínez, criticó la falta de un mayor análisis para extinguir el TEJAV, así como el despido de trabajadores, asegurando que la justicia administrativa “quedará detenida” hasta que se conforme y comience a funcionar el TRIJAEV.“La solución no es hacer un nuevo órgano que lo único que va a originar es mayor gasto y menos justicia; la solución definitiva no es esta iniciativa hueca que no propone nada, más que desaparecer al actual TEJAV para formar el TRIJAEV, quitando a los actuales magistrados y dejando a la deriva a más de 100 familias, personas preparadas, con experiencia”.La diputada del PAN, Verónica Pulido Herrera, añadió que borrar de un plumazo al TEJAV significa generar mayores atrasos, pues es necesaria una curva de aprendizaje.“Echa a la borda años de avance en la conformación de esta institución; es lamentable que este tipo de hechos se sigan dando en nuestro Estado”, opinó.Finalmente, el diputado Juan Enrique Santos Mendoza, dijo que su voto fue a favor debido a que se trata de una medida para combatir la corrupción, recordando que él también presentó una iniciativa previa con puntos similares.