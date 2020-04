Administración Portuaria de Tuxpan quedó acéfala tras salida de titular

Fuentes al interior de la Dirección de la Administración Portuaria Integral Tuxpan afirman que el recinto se encuentra acéfalo tras la salida de Marcial Guzmán Díaz, ocurrida a principios de abril.



Cabe recordar que el 23 de marzo, el secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, informó que con el Programa de Recuperación de Aduanas se detectó una red de corrupción en el puerto de Tuxpan, con la que se evadía el pago de cientos de millones de pesos en impuestos.



Medios como T21 MX reportaron que Guzmán Díaz se integrará al equipo de Héctor López Gutiérrez, titular de la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante (CGPMM) de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).



Se reportó que Guzmán Díaz dejó el cargo el pasado 10 de abril, junto con el gerente de Operaciones e Ingeniería, Dagoberto Rodríguez.



La Dirección quedaría a cargo de José Francisco Pastrana pero ante la contingencia ocasionada por el COVID-19, el nombramiento se habría retrasado y sigue sin oficializarse.



Pastrana se ha desempeñado diversos cargos en la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante.



En días recientes, también se reportó que unas 14 embarcaciones están fondeadas en el Puerto de Tuxpan, de los cuales al menos 9 son de Petróleos Mexicanos que arribaron con combustibles.



Sin embargo, las embarcaciones no pueden entrar a descargar debido a que no hay capacidad de almacenamiento en la Terminal Marítima de PEMEX, ante la baja demanda de combustibles en el país.



De acuerdo con información publicada en medios locales, no hay tanques en donde almacenar el combustible pues siguen llenos y los barcos siguen a la espera de descargar.