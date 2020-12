ADO pierde horarios de corridas y provoca caos, en región Córdoba

Las constantes fallas operativas de la empresa ADO, ha provocado el rechazo e impotencia de los usuarios, luego que tan solo hoy sábado fallaron las corridas de 6:30 de la mañana Córdoba-Puebla y más de 15 personas esperaron hora y media para tomar el autobús.



Los empleados, a pesar de interponer sus reclamos, simplemente no les quedó de otra más que esperar a los acomodaran en otras corridas y así fue como lograron llegar a sus destinos.



Los argumentos de los empleados de ventanilla, fue de un supuesto accidente en carretera, sin embargo, monitoreando en esta zona, no hubo reporte de accidentes por parte de la Policía Federal, lo que sucedió, según usuarios, fue la pésima coordinación operativa de rutas y que afecta finalmente a los usuarios que adquirieron sus boletos de acuerdo a los horarios establecidos.



Expresaron algunos usuarios que no es la primera vez que sucede, ya que en otras ocasiones ya ha pasado y que incluso, esta persona, de unos 70 años de edad, dijo que se lo recalcó a la empleada de ventanilla a la hora de comprar su boleto; y pasó lo mismo este sábado.



Expresaron que interpondrán su queja a la empresa Matriz, ya que son errores humanos imperdonables. Por cierto, operadores de esta empresa expresaron de otro error muy parecido el que pasó hoy sábado en Villahermosa, Tabasco; donde un autobús GL no pasó a la terminal, se siguió derecho, dejando a los usuarios esperando.



Usuarios manifestaron que no tardando ADO le va a volver a subir al pasaje, “que para eso sí son muy buenos”, cuando deberían ofrecer un servicio de calidad.