Adolescentes preocupados por el futuro piden optar por la sustentabilidad, en Xalapa

Enmarcada en la organización internacional de conferencistas TED, fundada por Harry Marks y Richard Saul Wurman en la década de los 80, más de 20 estudiantes de varias instituciones, acompañados por especialistas, realizaron una fructífera jornada de conferencias del programa independiente TEDx en el Colegio Americano de Xalapa, donde con innovadoras ideas y propuestas se buscó sensibilizar al público sobre los inminentes riesgos del cambio climático y las pequeñas acciones que pueden realizarse para generar, poco a poco, un cambio orientado a la sostenibilidad.Y es que la sostenibilidad y la sustentabilidad son la piedra angular que da forma a la agenda 2030 diseñada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).TED (Technology, Entertainment, Design, por sus siglas en inglés) es una longeva organización que celebra anualmente un ciclo de conferencias donde destacados pensadores y emprendedores de elite, provenientes de diferentes disciplinas y países del mundo, se reúnen para abordar problemáticas actuales a través de propuestas que buscan generar un cambio benéfico en la sociedad.Mediante la celebración de estos foros, especialistas encuentran un punto de reunión para ideas que acercan a un futuro más prometedor.Con el paso del tiempo la organización TED ha ampliado sus horizontes para incluir y difundir ideas que merecen la pena. Para ello existe TEDx, un programa de conferencias locales y organizadas de forma independiente que igualan la experiencia de la organización principal, pero llega hasta los rincones que esta no alcanza.De manera que, cómo máxima aspiración, esta versión independiente busca generar grandes impactos globales desde iniciativas locales.Y es que TED trasmite a los organizadores de TEDx las directrices generales para desarrollar este tipo de eventos que, ante todo, deben tener relevancia y calidad para atender las problemáticas del presente.En ese sentido y por iniciativa de Luis Alfaro Hernández, docente y Coordinador de TEDx Programs en el Colegio Americano de Xalapa, diferentes alumnos de secundaria y bachillerato presentaron una serie de ponencias adscritas a la agenda 2030 y orientadas a los objetivos de desarrollo sostenible.Con diferentes propuestas expuestas en más de un idioma, la veintena de alumnos participó a través de 4 bloques de conferencias con un enfoque integral que tomó en consideración las preocupaciones ambientales, los malos hábitos humanos y el desarrollo económico de la sociedad.Las y los adolescentes preocupados por el futuro presentaron destacados trabajos que exhortaron a xalapeños para optar por el reciclaje de residuos, frenar el hiperconsumo, aprovechar más amablemente los recursos naturales y otras acciones que, por mínimas que parezcan, tienen el poder de cambiar el mundo.Para estos pequeños pero virtuosos conferencistas la solución para salvar a nuestro planeta está en el pasado y no en el futuro; son las sociedades del pasado las que han tenido mayor conexión y respeto con la naturaleza, lo que evidencia que el tema de la sustentabilidad, como muchas veces se ha hecho creer, no se trata de una moda infundada o nueva.La búsqueda por un mundo más sustentable ha estado presente casi desde el principio de la humanidad, cuando el planeta no necesitaba “su salvación” pues no era amenazado como en el siglo actual, ya que las prácticas y hábitos convivían armónicamente con el entorno natural.Además del staff, estudiantes y el coordinador del programa, Luis Alfaro, en el evento participaron los especialistas Héctor Vargas, Alejandro Chicuellar, Ibiza Martínez, Chef Melgarejo, Elda López y Fernanda Calderón.Como última conferencia se contó con la presencia del experto de la Universidad Veracruzana Carlos Welsh, quien cerró con una reflexión final que invitó a tomar verdadera consciencia sobre nuestro papel como sociedad y el impacto negativo que le causamos al mundo.