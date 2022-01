Adquiere Asociación un “tren” para atractivo turístico y recaudar fondos, en Orizaba

Integrantes de la directiva de la Asociación Orizaba Propone A.C., dieron a conocer que adquirieron un tren el cual se convertirá en un atractivo más para la ciudad y permitirá a AOPAC recaudar fondos pues ya no se puede organizar la Feria Expori.Dijeron que al ya no haber feria, por ende, no hay entrada de recursos económicos, por eso se hizo la adquisición de esta máquina, la cual permitirá a los turistas hacer recorridos por la ciudad.Explicaron que es un tren con dos vagones, con capacidad para 54 pasajeros, tiene calefacción para que no pasen frío los viajeros pero sobre todo permitirá recaudar fondos para seguir apoyando el programa de niños con cáncer.Y es que aún y cuando hay empresarios que aportan a esta noble y humanitaria causa, los recursos no son suficientes. Por ello el tren podría operar a partir de marzo, después de que el Cabildo dé su anuencia para su circulación por la ciudad.Es de recordar que el Programa de Niños con Cáncer, es auspiciado por AOPAC y el servicio se les otorga a los pacientes menores de edad en el Hospital Regional de Río Blanco.