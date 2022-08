Aduanas, militarizadas: Soldados reemplazarán al personal civil 

Personal de aduanas en Veracruz advierte que se encuentran en la incertidumbre ante un inminente despido masivo de trabajadores para que sean sustituidos por soldados de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).Empleados explican que siguen circulando oficios que confirmarían que las fuerzas armadas están tomando el control de aduanas del país y se proyecta que para el 5 de diciembre el personal civil sea remplazado por militares.Documentos en poder de este medio confirman que inicialmente la SEMAR informó que se proyectaba “fortalecer las capacidades de atención al comercio exterior de las aduanas” bajo su coordinación, requiriendo habilitar 600 plazas.Según un oficio del pasado 14 de julio el Jefe del Estado Mayor General de la Armada, Juan José Padilla Olmos, requirió al titular de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), Horacio Duarte Olivares, 40 plazas de subdirectores; 60 jefes de departamento y 500 oficiales de comercio exterior.Posteriormente se circuló un oficio emitido el 20 de julio en la que se requiere la sustitución de funcionarios civiles para reemplazar desde verificadores hasta cobradores de impuestos y personal del área jurídica.Dicho documento fue dirigido el 20 de julio por José Martín Luna de la Luz, comandante de la 25 Zona Militar con sede en Puebla, al titular de la aduana interior de Puebla, Roberto Bedolla Morales.Durante el actual Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador se justificó que la SEMAR asumiera la seguridad de las aduanas para combatir la corrupción.Igualmente, en julio de 2021 el presidente publicó un decreto que creó la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) como un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).De esta manera la administración de las aduanas del país dejó de estar a cargo del Servicio de Administración Tributaria (SAT). El Gobierno federal determinó que la medida formaba parte de una estrategia para reducir la evasión y elusión fiscal.Recientemente Duarte Olivares, quien fue designado director de la ANAM, destacó que la coordinación con las Fuerzas Armadas ha logrado que las 50 aduanas del país “sean más eficientes y seguras.”Durante este 2022 la ANAM comenzó a capacitar a mandos del Ejército y de la Marina, quienes podrían reemplazar a los civiles que actualmente laboran en las aduanas, según reportan trabajadores de aduanas en Veracruz.Ante la posibilidad de despidos de civiles el pasado 8 de agosto circuló un comunicado del Sindicato de Trabajadores del Servicio de Administración Tributaria, Hacienda y Sus Órganos Desconcentrados, confirmando que los despidos afectarían al personal de confianza.“En relación con el escrito que el Comandante de la 25 Zona Militar, Gral. Bgda. DE.M. José Martín Luna de la Luz, envió al Titular de la Aduana interior de Puebla, en el cual hace su conocimiento que a partir del 5 de diciembre de 2022 deberá reemplazarse al personal civil operativo y al administrativo necesario de las 31 aduanas bajo coordinación de la SEDENA.“Es pertinente señalar que se refiere a jefes de turno, verificadores, moduladores, selección de vehículos para inspección, operadores de ingenios tecnológicos, manejo de dispositivos electrónicos, área legal, cobro de impuestos, trámites administrativos diversos y otros, que por sus funciones (como lo establece el Artículo 5º de la LFTSE, se encuentran clasificados como trabajadores de confianza).“Por supuesto inferimos que se trata de personal de confianza, toda vez que el personal de base es inamovible (Articulo 7 de la LFTSE) y, son irrenunciables los derechos que la LFTSE les otorga (Articulo 10 de la LFTSE).”Igualmente, el secretario José Mario Uribe Alcántara, advirtió que no es legal pretender eliminar, intercambiar, suplantar o desaparecer las funciones para las que un trabajador de base fue nombrado.“En todo caso, el susodicho Comandante no está autorizado para establecer la suplantación del personal civil operativo mencionado, a menos que su nombramiento sea de confianza, siendo nulas todas sus instrucciones si estas afectan la condición de los trabajadores de base“De ahí que, nuestros afiliados no tienen de que preocuparse, toda vez que las autoridades militares coordinadoras de las 31 aduanas de la República, no están autorizadas para determinar la suplantación del personal operativo de base por personal militar”.Uribe Alcántara advierte que en caso de que alguno de sus afiliados se vea afectado, el Comité Directivo del Sindicato tomará cartas en el asunto, para defender los derechos humanos y laborales establecidos en la Ley Federal del Trabajo, la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado y las Condiciones Generales de Trabajo de la SHCP.