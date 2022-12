Adulta mayor acusa que Fiscalía archivó denuncia por violencia doméstica, en Xalapa

Después de tres años de haber denunciado ante la Fiscalía General del Estado (FGE) las presuntas agresiones que viene sufriendo desde hace más de 40 años por parte de su esposo, Belén Castillo Castillo sigue clamando justicia, ya que denunció que la carpeta de investigación fue archivada y no se le dio más seguimiento.En conferencia de prensa dijo que dos años después de juntarse con Henrique Sánchez Hernández comenzó a sufrir agresiones físicas y verbales, lo que no denunció previamente, según ella, debido a que la amenazaba con quitarle a sus hijos.“Él me amenazaba que si yo lo denunciaba porque él me golpeaba y eso, que me iba a quitar los niños, entonces me quedaba callada. Él siempre fue policía y que según a él nunca le hacían nada y yo, que no tenía mucho estudio, me sentía como que a lo mejor sí me ganaba, y prefería tener mis hijos y seguir sufriendo”, confesó.Castillo Castillo detalló que la denuncia la interpuso ante la Fiscalía Quinta sin que le hicieran caso, aseverando que ello se debe a que Hernández Sánchez pudo haber influido debido a que se desempeñó como elemento de seguridad.“Él está acostumbrado a que compra las autoridades. Pienso que él ha de haber pagado dinero para que quitaran lo de la carpeta. Él fue policía del Estado durante 43 años. Lo denuncié hace tres años y se quedó así la carpeta de investigación. Vine a ver y ya la habían archivado y yo nunca vine a ver para que la quitaran”, aseguró.Afirmó que su expareja sentimental le impide usar algunos espacios de la casa que comparten en la colonia Progreso, por lo que tiene que pedir el apoyo de vecinos hasta para lavar una jerga.“La Fiscalía no le ha dado seguimiento y no sé por qué. Lo que yo quiero es que se vea y se me respete lo de mi casa, porque tanto derecho tiene él como yo”, expresó la presunta víctima, quien ya es una persona adulta mayor.