Adultos mayores de 60 años que no se vacunaron, podrán hacerlo con los de 50 a 59 años

El delegado de los Programas Sociales del Gobierno Federal en Veracruz, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, indicó que aquellos adultos mayores de 60 años que no quisieron o pudieron vacunarse contra el COVID-19 en la primera etapa, lo podrán hacer en la segunda, con los de 50-59 años, que inicia la próxima semana en algunos municipios.



Expuso que habrá un protocolo especial para estos casos y señaló que podrán ser inoculados en el momento en que la brigada esté en su demarcación de residencia, haciéndolo con las personas de esta nueva etapa.



“Los que de alguna manera se arrepienten y ahora quieren vacunarse y que en el momento que pasamos en sus municipios no estaban decididos, hoy en esta nueva etapa vamos a poderlos vacunar con un protocolo específico para ello”, expresó en entrevista telefónica.



Huerta Ladrón de Guevara afirmó que habrá vacunas suficientes para estos ciudadanos y los que conforman la segunda etapa de inmunización contra el SARS-CoV-2.



“Sabemos que hay quien se arrepiente y ahora dice ya me decido a vacunarme, vamos a poderlo hacer”, reiteró.



En este sentido, invitó a la población de la edad correspondiente, a participar en la jornada de vacunación.



“Invitar a los de 50 a 59 años que se inscriban en la plataforma que, aunque no les da prelación, ni derecho a más, lo que sí nos ayuda en la operación porque eso marca la voluntariedad de la gente a ser vacunada”, mencionó.



Por otra parte, el funcionario federal añadió que este domingo podrían dar a conocer los municipios donde se iniciaría la inoculación de este grupo poblacional, para empezar también la próxima semana. “Va a llegar de todas las vacunas, ahorita vamos a iniciar con Pfizer”, aclaró.



CIERRE



Manuel Huerta señaló que en el “precierre” de la segunda dosis de vacunas en las demarcaciones veracruzanas, este lunes 3 de mayo comenzarán a aplicarla en Coatzacoalcos y Coatepec, con la vacuna Sinovac. A partir del 5 de mayo, serán en Córdoba, Orizaba con la de Pfizer, además de Banderilla y Emiliano Zapata.



“Faltarán otras pocas ciudades que lo estaremos haciendo a partir de la siguiente semana, es como en paralelo y es un cierre de lo que obviamente son las segundas dosis”, enfatizó.



Manuel Huerta insistió que las personas que aguardan la segunda dosis, deben llevar consigo el comprobante de que recibieron la primera; aunque en caso de extravío, explicó que en el módulo se les puede facilitar presentando una identificación.