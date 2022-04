Adultos mayores de Rafael Delgado sin interés en culminar su educación básica

Aunque en el municipio de Rafael Delgado hay un 40 por ciento de rezago educativo, los ciudadanos, en especial los adultos mayores de 50 años, no tienen interés en culminar su educación básica e incluso ni siquiera en aprender a leer y escribir, señaló Natalia Florentino Solano, encargada de la plaza comunitaria del IVEA.Mencionó que hay un alto número de adultos en el municipio que no saben leer ni escribir, pero cuando se les invita dicen “para qué aprendo, ya no me sirve, ya soy grande, no tiene caso”.Recordó que a pesar de que este servicio es totalmente gratuito, no se logra captar a ese grupo de población.Por el contrario, dijo, entre los niños y adolescentes y los adultos de 30 años en adelante sí encuentran deseos de continuar estudiante y de llegar a cursar una carrera.Florentino Solano recordó que la plaza comunitaria funciona en un horario de 9 de la mañana a 13 horas y de 16 a 20 horas de lunes a viernes en la cabecera municipal, en tanto que en la comunidad de Tzoncolco hay otro módulo del IVEA en la Casa de Salud.La encargada de la plaza comunitaria invitó a la población en general que no haya concluido su educación básica a que se acerque, también, a que las familias que tienen adultos que no saben leer y escribir los animen a acudir.