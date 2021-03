Adultos mayores de Veracruz Puerto exhortan a acudir por vacuna antiCOVID

Adultos mayores de la ciudad de Veracruz que ya acudieron a aplicarse la vacuna antiCOVID-19 este martes, invitaron a los mayores de 60 años que residan en dicho municipio a participar en la jornada de inoculación que lleva a cabo la Secretaría de Salud.



En el módulo del Club de Leones, María Irene Acevedo Zárate, habitante de la colonia Zaragoza, destacó que la atención del personal sanitario “fue excelente” y el tiempo de espera “fue muy rápido”.



“Excelente, lo tratan a uno muy bien, no sentí el piquete, no me dolió y hasta ahorita me siento bien, gracias a Dios”, expresó.



Se mostró complacida que el Gobierno ya haya iniciado la aplicación de la vacuna en las grandes ciudades del Estado, y que la aplicación sea gratuita.



“Me da gusto que el Gobierno haya afrontando todos los gastos de vacunación para todo el pueblo de México, que tanto lo necesitamos, está muriendo mucha gente. Esto nos vino como anillo al dedo”, dijo tras la aplicación de la inyección.



Comentó esperar que el medicamento cumpla su función de protegerla de la enfermedad, ya que así se sentirá más segura de salir y realizar sus actividades cotidianas con su familia.



Agradeció al Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, por la jornada de inmunización, lo que permitirá que la población goce de buena salud con la aplicación de la vacuna.



La habitante del puerto jorocho señaló que sus sobrinos médicos le insistieron en la necesidad de que se inmunizara



“Ellos me informaron: debes vacunarte porque esto es necesario para controlar el Coronavirus, y es lo que vine a hacer hoy y les invito a las personas que no lo han hecho, que lo hagan por favor”, expresó.



Cabe recordar que este martes correspondió a las personas cuyo primer apellido iniciaba con las letras de la A a la E; mañana miércoles 10 de marzo, corresponderá a los de la F a la a la J; el jueves 11 de marzo, de la K a la O; el viernes 12 de marzo, de la P a la T y el sábado 13 de marzo de la U a la Z.